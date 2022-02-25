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王耀正競選巴沙迪那學院理事 聚焦提升入學率3目標

記者丁曙／亞凱迪亞報導
華裔青年王耀正競選巴沙迪那學院理事。（王耀正提供）
華裔青年王耀正競選巴沙迪那學院理事。（王耀正提供）

加州6月7日初選（Primary Election）腳步聲臨近，部分有志從政的華裔青年加入候選人大軍。亞凱迪亞高中（Arcadia HS）華裔校友王耀正（Alton Wang）宣布競選巴沙迪那學院（Pasadena Community College，PCC）理事（Trustee），希望落實三個核心優先事項，提升高中生入學率和社區學院畢業生轉學率，確保有需要的學生獲得資源。

王耀正介紹，他的參選政見有三個重點。首先，確保所有 PCC 學生都能完成學業或轉入四年制大學。他將努力在 PCC 和Arcadia高中之間建立雙重註冊計劃（Dual-enrollment program），讓在校高中生有更多機會去PCC修課獲得大學學分。其次，確保PCC理事會的管理制度和方法符合社區的需求。第三，他將努力確保 PCC 能夠應對當前的重要的挑戰，包括新生註冊率、改善校園設施，以及確保有需要的學生獲得充裕的財務援助。

王耀正成長於華人移民家庭，了解公立教育尤其是社區學院。他畢業於Wesleyan University以及洛杉磯加州大學法學院學習。目前他在一個致力於投票權和重劃選區的非營利組織工作，確保政府單位有適當的民意代表，並且督促政府更好地傾聽和反應民意。

PCC理事會今年有四席改選，王耀正角逐第七區理事，挑戰一名現任者。目前王耀正已得到亞凱迪亞學區三位教育委員方玉龍（Fenton Eng）、張啟傑（Raymond Cheung）和吳雪妮（Shirley Yee）的背書。

加州大學 亞凱迪亞 教育

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