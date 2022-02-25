不受疫情影響 保富銀行新高點 每股獲利6.4元

保富銀行同仁開心慶祝銀行成立30周年。(記者謝雨珊／攝影)

保富銀行 (Preferred Bank) 日前公布2021年全年盈利報告，全年淨利達9520萬元，每股獲利6.40元，多項成長指標創下新高，現有總資產已超過60億元。這項成績顯示保富銀行完全不受新冠疫情影響，反而再創佳績。

保富銀行24日舉辦成立30周年記者會，創辦人兼董事長俞立，分享保富30年來的發展，坦言銀行多年來穩扎穩打，員工堅守崗位努力，就是成功克服大環境挑戰、銀行不斷成長的主因之一。

保富銀行幾乎每年都在成長，從2010年金融海嘯迄今已有超過60億元總資產，十年之內成長五倍，營運效率和獲利率 遠遠超出其他同型銀行。俞立認為長期陪伴公司成長的全體員工的努力功不可沒。

根據保富銀行數據，工作十年以上的資深員工占24%，15年以上占16%，資深經理及多個部門主管年資也都超過20多年。銀行員工對公司企業文化的認同及穩定性相當夠。

保富銀行24日舉辦成立30周年記者會。(記者謝雨珊／攝影)

針對保富銀行留住人才的祕訣？俞立表示，保富銀行的薪資待遇和福利都不錯，平均員工薪資領先同業，銀行每年盈利分紅及分股，即便在金融風暴時也照樣做。此外，銀行積極舉辦內部活動，增加同仁互相交流機會，起到凝聚人心及向心力的功效。

根據數據，保富銀行現已是加州 第18大，洛杉磯 地區第九大銀行，除了13家分行在加州和紐約外，休士頓也設立貸款辦事處。擴展分行的版圖不大，但不斷在金融界地位攀升。俞立指出，他重質不重量，增加分行數量不在保富主要策略中。他在設立分行前，都會先了解資金量及人口多寡再做評估，就好比阿罕布拉市分行，服務人口多，目前業務量已達8億元，僅在Chase銀行之下。另外，保富在早期就提倡深根主流，將操作區域及資源分散，目前業務量分布為60%-65%來自多元族裔社區，35%-45%來自華裔社區。

談到俄烏戰爭及通膨對銀行的影響，俞立表示，很多銀行及經濟專家根據數據都指出，美國經濟基礎還是很強，希望政府調升利率，抵制通膨這種毒蛇猛獸；通膨終將過去，目前無法評估戰爭所帶來的影響有多大。短期內美國經濟也許會受延遲升息或俄烏戰爭影響，但長期應不會受到太多影響。至少2022年華資銀行發展屬於正向。

保富銀行創辦人兼董事長俞立。(記者謝雨珊／攝影)

保富銀行成立於1991年，總部位於加州洛杉磯，過去五年的獲利率均位列美國銀行界前20名，根據標普全球市場評析數據，保富被評為2019年全美同級資產規模中表現最佳的社區銀行，在2020年被評為加州表現最佳的社區銀行。保富銀行服務分布於南加州、舊金山灣區、紐約和德州休士頓共13個分行及兩個辦事處。