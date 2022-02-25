世華金冠獎 獲獎人年輕化 南加5女企業家上榜

第七屆金冠獎得獎人名單公布，全場熱烈鼓掌祝賀。（記者丁曙／攝影）

世界華人 工商婦女企管協會南加 州分會24日上午舉行新聞會，發布第七屆金冠獎得主名單，五位傑出女性企業家上榜，她們在不同領域的行業各有顯著建樹，成為華人新移民創業典範；評審委員們介紹了遴選標準和作業程序，讚揚本屆得主更年輕化、事業成就更大、創業經驗更有參考價值。

第七屆金冠獎五位獲獎者及其公司分別是：李敏華（Mindy Ying），Wealth Enhancement Group；王姿容（Joanne Wang），Lollicup USA Inc. /Karat Packaging；游蕙綾（Samantha Yu），Hoya Insurance Agency Inc.；謝雨澐（Melody Hsieh-Hornstra），Mobo Cruiser & Beautiful Glow；李明瑋（Nadia Lee），Adia Kibur。

第七屆金冠獎評審委員由劉倫正、陳敏永、于趾琴、杜惠莉、陳英煌 、蔣雨橋、陳玲華、俞寧寧 、裴映棋九人組成，分別來自政府單位、媒體、法律、財會、企業、社團等領域，包括兩位華冠獎得主，皆為行業菁英，獨具慧眼，借重他們的專才與人脈，公正嚴謹評選出本屆金冠獎得主。

世界日報社長于趾琴指出，本屆得獎人更年輕化，自己創業有成或傳承家族企業發揚光大，同時回饋社會，幫助他人，貢獻國家，這也是新冠獎設立的宗旨。透過評選新冠獎，社區看到了一個堅強、團結、奮進的世華團隊，這也是當前困難時期最需要的。

世華婦女企管協會南加分會法律顧問杜惠莉律師指出，評審委員會花了一整天時間討論被提名人，入圍的候選人精力充沛，他們在經營企業的同時，認真參與評選所需的作業，回答評審會的提問。

第七屆金冠獎金冠獎頒獎典禮今年3月5日在聖蓋博市喜來登酒店（Sheraton Los Angeles San Gabriel Hotel）盛大舉行，除了表彰得獎人，同時舉行第23/24屆會長交接典禮，期盼各界共襄盛舉，見證盛會、欣賞節目與美食，並與現場300多位嘉賓及政商人士交流。

世界華人工商婦女企管協會南加分會24屆會長裴映棋，接棒23屆會長唐久麗，並介紹了她的新一屆團隊，包括監事長江瑞瀛、兩位副會長郭凱琪和鄭怡薇。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、經濟組組長劉倫正、洛僑中心主任陳敏永、僑務諮詢委員高啟正等嘉賓出席並致詞。