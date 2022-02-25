我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

世華金冠獎 獲獎人年輕化 南加5女企業家上榜

記者丁曙／羅斯密報導
第七屆金冠獎得獎人名單公布，全場熱烈鼓掌祝賀。（記者丁曙／攝影）
第七屆金冠獎得獎人名單公布，全場熱烈鼓掌祝賀。（記者丁曙／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會24日上午舉行新聞會，發布第七屆金冠獎得主名單，五位傑出女性企業家上榜，她們在不同領域的行業各有顯著建樹，成為華人新移民創業典範；評審委員們介紹了遴選標準和作業程序，讚揚本屆得主更年輕化、事業成就更大、創業經驗更有參考價值。

第七屆金冠獎五位獲獎者及其公司分別是：李敏華（Mindy Ying），Wealth Enhancement Group；王姿容（Joanne Wang），Lollicup USA Inc. /Karat Packaging；游蕙綾（Samantha Yu），Hoya Insurance Agency Inc.；謝雨澐（Melody Hsieh-Hornstra），Mobo Cruiser & Beautiful Glow；李明瑋（Nadia Lee），Adia Kibur。

第七屆金冠獎評審委員由劉倫正、陳敏永、于趾琴、杜惠莉、陳英煌 、蔣雨橋、陳玲華、俞寧寧 、裴映棋九人組成，分別來自政府單位、媒體、法律、財會、企業、社團等領域，包括兩位華冠獎得主，皆為行業菁英，獨具慧眼，借重他們的專才與人脈，公正嚴謹評選出本屆金冠獎得主。

世界日報社長于趾琴指出，本屆得獎人更年輕化，自己創業有成或傳承家族企業發揚光大，同時回饋社會，幫助他人，貢獻國家，這也是新冠獎設立的宗旨。透過評選新冠獎，社區看到了一個堅強、團結、奮進的世華團隊，這也是當前困難時期最需要的。

世華婦女企管協會南加分會法律顧問杜惠莉律師指出，評審委員會花了一整天時間討論被提名人，入圍的候選人精力充沛，他們在經營企業的同時，認真參與評選所需的作業，回答評審會的提問。

第七屆金冠獎金冠獎頒獎典禮今年3月5日在聖蓋博市喜來登酒店（Sheraton Los Angeles San Gabriel Hotel）盛大舉行，除了表彰得獎人，同時舉行第23/24屆會長交接典禮，期盼各界共襄盛舉，見證盛會、欣賞節目與美食，並與現場300多位嘉賓及政商人士交流。

世界華人工商婦女企管協會南加分會24屆會長裴映棋，接棒23屆會長唐久麗，並介紹了她的新一屆團隊，包括監事長江瑞瀛、兩位副會長郭凱琪和鄭怡薇。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、經濟組組長劉倫正、洛僑中心主任陳敏永、僑務諮詢委員高啟正等嘉賓出席並致詞。

本屆金冠獎評委、洛杉磯世界日報社長于趾琴（左三）發表感想。（記者丁曙／攝影）
本屆金冠獎評委、洛杉磯世界日報社長于趾琴（左三）發表感想。（記者丁曙／攝影）

南加 華人 加州

上一則

南加華人餐廳復刻美食 50年前尼克森訪華國宴重現

下一則

周末這樣玩／迪斯康索花園 茶花千嬌百媚

延伸閱讀

昌興珠寶創始人李榮傑辭世 享壽84歲

昌興珠寶創始人李榮傑辭世 享壽84歲
加州昌興珠寶創始人李榮傑辭世 享壽84歲

加州昌興珠寶創始人李榮傑辭世 享壽84歲
州眾議員49區補選 治安教育政見是焦點

州眾議員49區補選 治安教育政見是焦點
洛縣州眾議員候選人代表訪世報 討論社區治安減少毒品

洛縣州眾議員候選人代表訪世報 討論社區治安減少毒品
世華金冠獎評審世報集會 確定候選人名單

世華金冠獎評審世報集會 確定候選人名單

客家聯合會5人 獲聘中華民國客委會諮詢委員

客家聯合會5人 獲聘中華民國客委會諮詢委員

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

2022-02-22 02:20

超人氣

更多 >
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手
以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……