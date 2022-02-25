南加成大校友會基金會 蔡瀚寬接會長

南加州成功大學校友會2022年新會長蔡瀚寬（左）和卸任會長葉俊麟（右）由黃敏境處長（中）主持交接。（記者丁曙／攝影）

南加 州成功大學校友會 (CKUAASC) 2022年會長暨校友基金會董事長交接儀式，24日在洛僑中心舉行，蔡瀚寬接任會長、韓光甫接任董事長；駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長黃敏境主持監交，卸任會長葉俊麟簡要報告年度工作，卸任董事長程東海擔任儀式主持人；成大校長蘇慧貞發表視訊賀詞，感謝南加校友會回饋母校提攜後進；典禮還為五位校友子女頒發獎學金。

新一屆成大校友會幹部，包括會長蔡瀚寬、第二副會長李惠頻、祕書長郭芝伶、財務長葉旭旻、執行秘書程東海等人。新一屆成大校友基金會董事長由韓光甫 (Han, Roy)接任，現任董事包括韓光甫、孫國泰、林世章、程東海、葉俊麟、蔡瀚寬、葉旭旻等。

校友會新會長蔡瀚寬表示，繼續為僑界服務，支持政府推展各項工作，舉辦更多健康聯誼活動，發揚光大南加成大校友會的優良傳統。

洛杉磯僑教中心主任陳敏永、僑務諮詢委員高啟正、洛杉磯世界日報社長于趾琴、成大基金會董事孫國泰、校友會理事陳中等出席儀式。南加州 成大校友會 (CKUAASC) 於1968年成立，現有會員超過800人，今年為第54屆，也是北美洲地區規模最大的成功大學校友會之一。