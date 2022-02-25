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洛城新語／俄烏衝突 美國老百姓也遭殃

洛城新語

在新冠大流行持續、供應鏈尚未恢復，及物價飛漲的背景下。美國經濟前景，因大洋彼岸的一場武裝衝突，再次走上一條難以預測的道路。俄羅斯烏克蘭的戰事全面開打之前，美股已是應聲下跌；而仍在攀高的能源價格，可能在將來引發薪資與物價的螺旋式上漲。真可謂是衝突雖不在美，但平民百姓一樣遭殃。

俄羅斯總統普亭，24日正式宣布向烏克蘭政府宣戰。普亭的表態，不僅已超過佔領烏東侵俄區的野心預測，更已直言是要消滅烏克蘭軍隊、甚至要推翻烏克蘭政府。這場衝突或再難以外交手段解決，只能在暴力、流血中畫下句點。

俄烏衝突，雖然沒有在美國發生，但卻實打實的，影響著美國後新冠時代不斷復甦的經濟。美股期貨指數，在普亭宣戰之後，道瓊重挫超過500點，那斯達克期貨則下跌約2%。而在此之前，美股早已因俄烏戰雲密佈，而多次收黑，道瓊指數因俄烏開戰，24日開盤後暴跌，之後尾盤拉升，後市仍值得觀察。 

除了證券投資的回報被壓低，拜登總統對俄羅斯的經濟制裁，也會有類似「七傷拳」的效果。俄羅斯是全球最大的能源供應國之一，作為對制裁的報復，很可能會進一步推高石油與天然氣價格。

當前全美汽油價格，其實已在歷史高位。以加州為例，21日普通的無鉛汽油均價，達到4.74元，創歷史新高。持續高昂的油價，勢必影響運輸成本，進而推高商品價格。而美國目前深陷供應鏈混亂導致的通貨膨脹，平民百姓對此怨聲載道，「萬物齊漲，唯薪水不漲」早已不絕於耳。

好巧不巧，美國又因經濟復甦遭遇用工荒；許多企業，都面臨招不到人的問題。為了吸引人才與留住現有僱員，必須進行一定程度的漲薪，以幫助他們緩解通貨膨脹對收入的衝擊。而為了消化額外的用工成本，以及能源價格上漲導致的物流成本增加，企業又必須讓產品漲價。如此這般，就形成薪資與物價的螺旋式上漲。

美國消費者物價指數（CPI）年增率1月達到7.5%，受俄羅斯、烏克蘭衝突影響，有分析師認為，CPI有可能衝上10%，達到1981年10月以來的最高水平。目前市場普遍預期，要到2023年的1月，CPI的年增率才能趨緩至4%。民眾或許不得不接受長時間與通貨膨脹共存的事實，因為當前最有力對抗物價上漲的手段，只能靠聯準會升息；而升息會抑制投資，一旦太過激烈，就有可能讓恢復中的經濟，再次走向深淵。

俗話說，時代的一粒沙，落到普通人的頭上就是一座山。對於俄羅斯與烏克蘭的衝突，作為平民老百姓，無法左右其進程，卻又被他所深深影響。只能希望戰爭早日結束，和平盡快到來。

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