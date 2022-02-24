台健保擬廢停保制度 僑胞有話要說

海外僑胞「停保復保」制度恐將成為歷史，有些住在南加州的僑胞認為，這對於部分每次返台時間不久的僑胞來說，似乎是有些不太公平。(聯合新聞網)

台灣媒體報導，海外僑胞「停保復保」制度恐將成為歷史。南加州僑胞認為，這對部分每次返台時間不久的僑胞來說，廢止停保制度並不太公平。不過也有僑胞不反對持續繳納健保 費，但建議政府可制定一套更公平的審核制度。而對台灣人民對僑胞返台復保引發的不滿，多數僑胞也表示，從沒想過濫用健保，只是為保障在台灣期間的自身健康；有些人並認為，台灣在健保制度上做適當的調整是應該的，但不應該只針對海外僑胞。

衛福部全民健康保險會近日討論多項健保財務調整措施，除了藥品及檢查檢驗等部分負擔調漲方案，還可能廢止停保制度。也就是說，民眾將不可以辦理健保停保，回歸到健保強制納保原則，被認為可「提升公平性」。

對這項發展，住在橙縣 的朱女士非常不滿。她覺得這對海外人士不公平，因為有些人甚至超過兩年不會回台，但為了維持戶籍還是得繳費，無形中將造成海外人士一筆額外開銷。朱女士說，在台灣有健保對她來說，只是怕回台時萬一健康出狀況，可以看醫生，根本不是想濫用健保。

也定居橙縣的李先生則說，他月前返台陪同母親看病，發現醫師開藥的方式很浪費，不同科的醫師也開了很多別的科醫師同樣的處方，拿的藥很多都浪費了。因此他認為台灣健保在調整政策時，不應只針對海外僑胞，也應該研討如何限制國內人民和醫生們使用健保的方式。

長居洛杉磯縣的陳女士則說，以前每年回台探望父母時，如果拿中華民國護照入境，就必須加入健保，即使回去兩周也是。但她當時根本沒打算使用健保，納悶為何戶籍跟健保要綁在一起？陳女士認為，若廢止停保制度對於每年只在台灣待個一至兩周的人來說，相當不公平。

另有僑胞表示，自己加入健保已有十年以上，當初是因短期回台探望父母，怕自己身體有病痛才保健保。她細想這十年間，使用的健保醫療，除了一次在公公住院期間，順便到眼科做例行檢查之外，從沒有用過健保。連她每五年回台大做一次大腸鏡檢測，幾乎都是自掏腰包，每次繳上近4000元台幣。十年來交的健保費 用沒有停過，她不懂健保會為何要在海外移民上動刀？比起很多台灣人把看醫生做復健當作日常活動，她認為海外移民的健保開銷真的是微不足道，不解這樣做對台灣的向心力有何好處？

不過也有持續繳納健保幾十年的僑胞林先生說，這個制度的好壞見仁見智。他認為相較美國的醫療費用來說，台灣健保每個月頂多花上30至40美元，不算大錢，因此他幾十年來都沒停過保。另方面，他也將此舉看成是對台灣健保的支持與鼓勵，自認對台灣沒有任何虧欠。

僑胞陳先生則是不反對這項可能的新政策，但認為政府應當看待個人特殊原因再決定。陳先生說，持續繳納保費對有些海外人士來說是筆額外開銷，可能造成經濟負擔，因此才有停保復保的舉動。但對經濟能力還可以的僑胞，持續繳納健保其實不成問題。他指出，這項政策影響到的不是這批人，而是經濟有壓力的人，建議政府可制定一套更公平的審核制度，也許可看收入情況等因素來審核。

根據現行健保規定，出國兩年以上者將因被除籍喪失健保資格，而遭退保。出國未滿兩年者雖有健保資格，仍可主動辦理停保，等回台才復保。不少民眾在回到海外時，就辦理停保，一回台灣就復保，享用健保資源，以致引發諸多批評，為此，二代健保要求復保者至少繳三個月保費。