烏俄開戰 衝擊美股走勢

專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

2022年2月24日，莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰，對美國股市將造成重大衝擊，投資 人要更保守，多位經濟專家建議觀望。

據《彭博》報導，「泡沫預言家」葛蘭森（Jeremy Grantham）日前表示，美股正處於過去一世紀以來的第四場「超級泡沫」，美股正進入他一年前預測的歷史性崩盤，確信這場泡沫會爆掉。如今史坦普500指數 已從今年初的歷史高點回檔逾10%，跟道瓊指數一樣陷入技術修正領域；那斯達克指數則是早已跌逾20%，進入熊市。泡沫跡象似乎已現，未來美股及經濟趨勢又會如何呢？

目前多位股市及經濟專家的說法都不太一樣。但都一致認為，短期股市將持續下跌，而烏俄開戰危機後續發展、聯準會 調息詳情，是美股及經濟穩定與否的關鍵，建議投資人持續觀望。

「聯準會近期的決定及動作，將對美國、全球經濟與股市有直接重大的影響。」任職於紐約華爾街投行的楊家淦表示，過去這幾個月的股市已經下跌很多，尤其是科技股，主因是去年科技股漲的有點離譜。相信短期內還會往下跌。

楊家淦表示，接下來的經濟走向，主要關鍵在烏俄是否有戰爭，假設局勢緩和告一段落，股市可望回歸穩定。但普丁已正式宣戰，現階段不一定要進入市場，短期內建議保持觀望。

對於那指進入熊市，道瓊指數及史坦普500指數都陸續進入修正階段，私募基金管理人袁福廷表示，現在已是在泡沫階段，情況算嚴重。23日各指數的低點都離上一次低點，只有一點之遙，假設24日不能夠守住，市場保守估計將再下跌5%至10%。實際上沒人能預測股市跌多深，建議退休人士可先抽一點出來，逢高出貨，待市場穩定再進場。至於一般投資者則可暫且不動，持續觀望。

袁福廷說，美國股市面臨三種壓力，分別為通膨、烏俄危機、新冠疫情。目前科技股受傷嚴重，相較之下，民生用品類別股則影響不大。投資者可考慮將科技股轉為民生用品類股，像是可口可樂的股息高也相對安全。

其實美國經濟已有復甦跡象，根據上一季大公司財務報表，多數公司都表現非常好。金融專家林日昇表示，新冠疫情已有應對方法，似乎已到了盡頭。美國經濟在各方面表現算相當好，預計整體經濟會緩慢上升。目前通膨仍高，但聯準會將加息，美國經濟在未來會越來越踏實。

「有人可能會問，經濟好為何股票會跌慘？」林日昇強調「股票市場不等於經濟」，股票市場本身有自己的方向，目前那指已進入熊市，很多大科技公司也跌了25%，到底會不會再繼續往下跌？他認為這個關鍵點在「烏俄危機」的發展，再來也得看聯準會如何加息，因此3月15日例行決策會議很重要。而烏俄開戰是最大變數，造成衝擊值得觀察。