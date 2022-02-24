洛城新語／谷愛凌終將回歸作美國人

北京冬奧 閉幕了，但中美混血滑雪選手谷愛凌 動向繼續成焦點。法國自由廣播電台和今日美國報報導，谷女即將返美進史丹福大學就讀，未明確表態未來是否再代表中國出賽，有些中國網友崩潰，痛斥她是叛徒。但谷愛凌發微博說，她人在北京，網友破涕為笑續熱捧她。

名人不好當。集億萬寵愛於一身的谷愛凌，被黨媒和愛國網民捧為表率、偶像，所有新聞點擊量達數十億人次，鋒頭只比徐州帶八孩的鐵鏈女略遜，但功成名就、名利雙收後，也把她「綁」住了，未來動向國內外關切。

法廣和USA Today報導，冬奧奪二金一銀的谷愛凌即將返美就讀大學，消息讓中國網友崩潰，有網友批她「只是來撈錢的」「叛徒」「慢走不送」。今日美國報更說，她已回美國，後來證實消息有誤。但她告訴該報，「我想繼續我在時尚界的職業生涯」，「我仍然喜歡滑雪，但不能肯定將來是否會參加比賽」。

報導指谷愛淩奧運期間與中國路易威登等24個品牌簽下代言合約，奪牌後身價急飆升，商業價值逾2.5億人民幣(約3840萬美元)。

她回美國發展恐是早晚的事。有網友發帖坦言，「對我們被這些曾經以她獲得民族自豪感的同胞們來說，多少有點尷尬」「土生土長的美國人，借機來北京冬奧賺一波人氣、撈一筆代言錢，然後回美國生活。真看不懂這麼多國人粉她，仔細看這真的是中國的運動員嗎？這是美國運動員！」

但她發微博說人在北京，自己經歷人生最美好的兩周後，有網友留言說，「公主太暖了，還特意告訴我們她在北京，親自出來闢謠」、「好可愛啊」。總之，她的動向牽動粉絲的心，謗譽兩極化隨之。

美國華人網友如何看？有人說， 她冬奧時被美國Fox News主持人痛斥是叛徒，如今又成中國的叛徒，兩面不是人，和她說「我在中國時是中國人，在美國是美國人」的差距甚遠，幸好多數美國人不太在乎或計較。

有網友認為，這小姑娘連演戲都不願演，好歹等秋季開學再回美國還有藉口，現在離開還早，應該在中國好好待著報答她在中國賺的錢和粉絲，才有良心。

另有人說，美國得奧運金牌獎金4萬美元， 在中國是百萬元外加代言費。小粉紅們白激動一場，她回美繼續精彩生活。而在中國撈錢必然驚動美國國稅局，連在中國的免稅獎金也要繳稅。這是中國贏面子，美國得裡子，皆大歡喜。

中國請外籍兵團出賽，不少網友不以為然說，今後讓巴西足球 隊加入中國籍，為中國拿足球世界冠軍杯，中國人應該高興嗎？從谷愛凌身上又能挖出來什麼民族自豪感，中宣部卻花這麼大力氣宣傳。

有人指責法廣愛挑撥離間，興風作浪。谷娃本就是美國娃，網友崩潰什麼，不就是自作多情嗎？谷姑娘本來就和那班傻韭菜、傻粉紅沒一毛錢關係。只要不違反中美兩國法律，人家要實現自我，奪獎牌或賺大錢，和愛哪一國有啥關係？