輕鬆讀網上真報紙 世界電子報存桌面 三步就搞定

iOS系統將電子報（epaper）快捷鍵添加至使用裝置桌面說明。

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IOS用戶將epaper添加至使用裝置桌面說明：

1.至流覽器Safari，輸入網址ep.worldjournal.com進入網頁

2. 點擊右上角「向上箭頭」

3.點擊「加到主畫面」，並點擊「新增」，即會在主畫面中看到世界電子報圖示。

Android 用戶將epaper添加至使用裝置桌面說明：

1.至流覽器Chrome，輸入網址ep.worldjournal.com進入網頁

2.點擊世界電子報首頁右上角「三個點」

3.點擊「加到主畫面」，並點擊「新增」，即會在主畫面中看到世界電子報圖示。

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