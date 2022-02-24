我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

闖卡戴珊住宅、寄避孕藥 河濱瘋狂男粉絲被捕

記者啟鉻／河濱綜合報導
一名騷擾演員卡戴珊的河濱縣瘋狂男粉絲已被捕。(世界新聞網)
一名騷擾演員卡戴珊的河濱縣瘋狂男粉絲已被捕。(世界新聞網)

卡戴珊（Kim Kardashian）是美國影視演員、社交名媛及模特兒。她在南加州河濱縣馬修斯湖（Lake Mathews）一處住宅，數月來頻繁遭到一名粉絲騷擾，即使申請禁制令也無法阻止。河濱縣警方近日將這名瘋狂粉絲拘捕，控多項重罪，並於23日過堂。

這名騷擾卡戴珊的粉絲，是馬修斯湖當地居民，名叫卡斯坦扎（Nicholas Scott Costanza），26歲，多次自稱收到卡戴珊的邀請參加宅中派對，然後出現在卡戴珊住宅附近，甚至跑到室內拍照、塗鴉。他目前面臨多項重罪指控，包括跟蹤、入室盜竊、破壞物品，還有其它六項輕罪。目前被告關押在班寧市的一個拘押中心，不得保釋。法院紀錄顯示，被告還有兩項非法侵入案件正在調查中。

受害者稱，第一次遇到卡斯坦扎在2021年9月15日，當時被告在住宅外大聲呼叫，並說是應卡戴珊邀請參加派對，但隨後離開。三天後，被告再次返回，這次屋主外出度假。被告闖入住宅，拍下視頻，並發布到社交媒體，同時在屋內塗鴉，毀壞物品。

河濱縣地檢署表示，2021年9月19日，屋主度假返家時，發現被告在房內客廳裡，並表示是卡戴珊允許他進入房間。為避免進一步騷擾，屋主於2021年11月針對被告申請五年禁制令，要求被告不許靠近住宅，但禁制令並未讓卡斯坦扎停止騷擾。

2022年初，屋主通過視頻監控發現被告切斷大門鎖。三天後，發現車道上有一張紙條，上面有被告簽名，寫著他是上帝，住宅是他的，並要求所有人搬離。

據一家娛樂新聞網站報導，卡斯坦扎發狂崇拜卡戴珊，曾寄給卡戴珊一個包裹，內有一枚訂婚戒指和一包緊急避孕藥。他還出現在卡戴珊的家中，告訴警衛要與卡戴珊外出約會。

加州 南加

上一則

華裔執導皮克斯動畫片「青春養成記」 3月上映

下一則

車前大雪紛飛 車後陽光明媚 華男高速路塞3小時見奇景

延伸閱讀

騷擾演員卡戴珊的南加河濱瘋狂男粉絲被捕

騷擾演員卡戴珊的南加河濱瘋狂男粉絲被捕
63歲修成16歲…網友怒求瑪丹娜住手

63歲修成16歲…網友怒求瑪丹娜住手
瑪丹娜修片過頭 63歲變16歲 網友求住手

瑪丹娜修片過頭 63歲變16歲 網友求住手
談俄烏情勢 烏克蘭網紅：俄國大外宣類似中國手段

談俄烏情勢 烏克蘭網紅：俄國大外宣類似中國手段
不肯離婚盼復合 肯伊威斯特痴纏卡戴珊

不肯離婚盼復合 肯伊威斯特痴纏卡戴珊
瑞柏學區 即起陸續取消校園口罩令

瑞柏學區 即起陸續取消校園口罩令

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

2022-02-22 02:20

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義