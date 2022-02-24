出生並成長於洛杉磯的何鼎，近日獲選2021年美​​國科學促進會會士。（新加坡國立大學提供）

出生並成長於南加州洛杉磯的何鼎(Dean Ho)教授，近日獲選2021年美國科學促進會 （AAAS） 會士，目前擔任新加坡 國立大學生物醫學 工程系及藥理系講座教授的何鼎，是來自世界各地564名科學家、工程師和創新者中唯一一位入選的新加坡獲獎者。

出生在洛杉磯縣托倫斯市（Torrance）的何鼎，就讀洛杉磯加州大學 （UCLA） 期間，曾先後獲得南加州玉山科技協會獎學金，亦為南加州中華科工學會主辦學生科研成果展。在其雙親何志明院士、張翠姝女士悉心栽培下，自幼接受多項演説訓練，參與各種活動，培養獨立思考的能力。

何鼎目前是新加坡國立大學生物醫學工程系主任，也是NUS個性化醫學研究院 (N.1 Institute) 和數字醫學研究院 (WisDM Institute) 院長，因其在人工智能、數字醫學及納米醫學等領域的傑出貢獻而獲此殊榮，特別是藥物開發和組合治療設計。

AAAS 是世界上最大的綜合性科學協會，AAAS Fellow由AAAS Council委員會每年選舉產生，由傑出的科學家、工程師和創新者組成，該項終身榮譽是全球學術研究人員中最負盛名的榮譽之一。

何鼎表示對此深感榮幸，「這是我的研究團隊成員和合作者努力不懈的結晶。」