周潘敏媛花鳥山水國畫 橙縣約翰韋恩機場展出

周潘敏媛的國畫，獲選在橙縣約翰韋恩飛機場展出。（周潘敏媛提供）

橙縣約翰韋恩飛機場 的迎賓大廳正展出多幅國畫，題材涵蓋花鳥山水，這批充滿中國風的作品均出自爾灣 市華裔居民周潘敏媛(Minna Chow)之手。

定居爾灣市超過30年的周潘敏媛，退休前擔任會計，利用公餘學習國畫多年，曾跟隨鍾維娜、黃蘭、顏俊傑、鄒湘田等老師，2019年年初，周潘敏媛在爾灣市的湖景老人中心舉行個展，獲得許多居民肯定，當時有人看到約翰韋恩飛機場正在徵求本地藝術家提供作品，就鼓勵她去試試。

周潘敏媛提供十幅作品照片及英文自我介紹，沒想到不久後就收到回信，安排約翰韋恩飛機場展出部門負責人，到她的畫室挑選作品，並預定在2021年2月展出。然而，由於新冠疫情 影響出遊的旅客人數，約翰韋恩飛機場決定將展出時間順延到今年2月。

此次約翰韋恩飛機場展出的13幅國畫作品，分別陳列在ABC三個航廈安檢之前的大廳中（二樓），以及AB兩座航廈靠近行李提取處的大廳中（一樓）。展出自2月17日到3月17日。約翰韋恩機場的英文介紹中，強調國畫是世界上歷史最悠久的藝術型式，這場國畫展為進出約翰韋恩飛機場的旅客，帶來平日少見的獨特藝術風格。

周潘敏媛說，作為退休後才開始認真創作的學生，她沒想到作品居然可以在人來人往的飛機場大廳展覽，而這批國畫才展出幾天，已經收到好幾個有意收藏的買家傳來訊息，令她格外驚喜。

橙縣約翰韋恩飛機場在2019年進出旅客超過1000萬人次，提供直飛全美各地及加拿大與墨西哥的航線。前年因疫情造成旅客總數減少六成，去年已恢復到接近800萬人次。