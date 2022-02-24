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太浩湖500磅巨熊躲過7個月追捕 已毀30民宅

編譯組／綜合報導
一隻500磅重的黑熊在破壞太浩湖周圍的30多處房產後，上周又闖入另一棟房子，無休止地尋找牠的快餐。（電視新聞截圖）
一隻500磅重的黑熊在破壞太浩湖周圍的30多處房產後，上周又闖入另一棟房子，無休止地尋找牠的快餐。（電視新聞截圖）

一隻500磅重的巨大黑熊，在破壞太浩湖周圍的30多處房產後，上周又闖入另一棟房子，無休止地尋找牠的快餐。據加州魚類和野生動物管理局發言人提拉（Peter Tira）說，這隻被居民稱為 「坦克漢克 」的巨熊已經躲過七個多月的追捕。

「這隻熊的問題在於牠實在太大了，」提拉20日說。「牠學會了利用牠的身量和力量，闖入一些有人居住的住宅，撞破車庫門或前門。這很可怕的。」

這隻熊與橫跨北加州和內華達州地區內的150多起事件報告有牽連。據沙加緬度媒體報導，最近一次是周五（2月18日）發生在Tahoe Keys社區的一處住宅的破門事件。這隻熊砸碎一扇窗戶，在居民在家時硬擠進一棟位於Catalina大道上的房子。警察趕到現場，敲打房子外牆 ，一直敲到漢克從後門出去，消失在樹林裡。

這隻熊也被稱為Jake或Yogi，或者乾脆被叫「大塊頭」Big Guy。提拉將其描述為 「嚴重的食物習慣型熊」，「對人失去了所有的恐懼」，把人類住宅當成了食物來源。

在黑熊破門而入後，有關部門收集了牠的DNA證據，以便在抓到這隻熊時進行準確的匹配。提拉透露，如果漢克被抓獲，官員們表示這隻熊可以被重新安置到已被認可的設施，如動物園和野生動物保護區。

提拉說：「你把牠重新安置到野外，牠們就會餓死，因為牠們不習慣自己獵取食物。」

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