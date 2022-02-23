我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

照顧失智總統10年 雷根女兒分享經歷、提供建議

記者王若然／洛杉磯報導
雷根總統(左)和他的女兒-知名作家佩蒂·戴維斯(Patti Davis)。（主辦單位提供）
雷根總統(左)和他的女兒-知名作家佩蒂·戴維斯(Patti Davis)。（主辦單位提供）

失智症近年來受到越來越多關注，如何照顧失智症家人成為話題。前總統雷根(Ronald Reagan)的女兒、作家佩蒂戴維斯(Patti Davis)21日做客「樂活50+」，講述她照顧失智父親的心路歷程，並為同樣需要照顧失智家人的民眾提供建議。

1994年，第40任總統雷根在卸下總統職務五年後，以一封親筆信宣布，他確診為阿茲海默症(Alzheimer's)患者。歷經十年與疾病纏鬥，雷根於2004年因肺炎病逝。他的女兒戴維斯之後以日記方式，記錄照顧父親的生活點滴，並通過建立互助組、演說等方式，宣講失智症相關知識。她近期出版的新書「漂浮在深淵」(Floating in the Deep End) 講述父親與阿茲海默症奮鬥的故事。

戴維斯講述失智症看護人的經驗。她說，首先要敢於向外界承認所愛之人患有失智症。其實要「面子」存在於各個族裔和文化中，有些家庭礙於面子不願透露家中有失智症病人的事實。但有問題就是有問題，外人都看得出。與其遮遮掩掩讓他人猜疑，倒不如公諸於眾。

她說，一天與父親在外面散步，一隻狗衝著他們叫，結果父親也開始對狗叫。戴維斯說，這個老人已經將患阿茲海默症的事告訴了全世界，但他這樣的行為反而不叫做異常，沒有人會對他指指點點。

戴維斯認為看護人還需要做好長遠看護計畫，並做好最壞的打算。計畫中不能以失智症病人病情不會惡化為前提，否則看護人對此毫無準備。

對於雷根最後十年的生活狀態，戴維斯說，她認為父親的靈魂並沒有患上阿茲海默症。民眾普遍對失智症病人的誤解是認為他們很可憐，其實他們的內心是處在另一個世界，在那個世界中，他們也許是開心的，不能以旁人心態來體會他們的心境。

第二行右為佩蒂·戴維斯(Patti Davis)，左為主持人劉綺君，最下面為「樂...
第二行右為佩蒂·戴維斯(Patti Davis)，左為主持人劉綺君，最下面為「樂活50+」執行長暨創辦人李兆平（Amanda Lee）。

戴維斯的書中為讀者提供大量建議。她說，看護人要認識到看護時期是段艱辛的日子，但這只是人生中的一段時期，日子還會恢復正常。看護人也需要休息，平時可以出去與朋友相聚、吃飯，這都是正常的，不需要有任何愧疚。在壓力大時，一定要尋求他人幫助，參加互助組，不但可以排解壓力，還可學到經驗。

當天訪問由華裔翻譯家、也是長期照顧失智母親的劉綺君(Lily Liu)主持，這是非營利「樂活50+」陸續主辦的系列失智症關懷講座第一場，當天正值總統日，別具意義。「樂活50+」未來還有更多關於失智症的講座，時間和參與方式可到網站查詢：www.happy50plus.org

失智 阿茲海默症 華裔

上一則

疫情下養小孩 善用稅務優惠省大錢 有人反而可領數千元

下一則

9個「2」象徵「愛不完」 2/22/2022洛縣超多人結婚

延伸閱讀

林建新、倪凌舉獲聯邦眾議員戴維斯頒商界領袖獎、企業家獎

林建新、倪凌舉獲聯邦眾議員戴維斯頒商界領袖獎、企業家獎
遭雇主開除、未婚妻落跑 年輕律師仍信川普贏總統大選

遭雇主開除、未婚妻落跑 年輕律師仍信川普贏總統大選

雷根女兒和華人分享照顧失智父親的經驗　並提供建議

雷根女兒和華人分享照顧失智父親的經驗　並提供建議

NBA／詹姆斯末節爆發逆轉秀 湖人斷爵士6連勝

NBA／詹姆斯末節爆發逆轉秀 湖人斷爵士6連勝
雷根女兒線上分享如何照顧失智父親

雷根女兒線上分享如何照顧失智父親
反常態未分享Wordle 女兒機警報案救老母

反常態未分享Wordle 女兒機警報案救老母

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

2022-02-22 02:20

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創