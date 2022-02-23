少年變性犯輕判 賈斯康突認錯有內幕

洛縣檢察長賈斯康上任後爭議纏身，但這次變性人少年犯案的麻煩大了。（美聯社）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）上任以來爭議不斷，但這次恐怕面臨大型危機了。因為賈斯康先前一直主張，不讓少年犯在成人法庭受審才是正途，因此讓犯案時快要成年的女變性人塔布斯（Hannah Tubbs）得以獲判輕刑。但是FOX電視台正要公開塔布斯的惡言惡行之前，賈斯康卻在20日晚間突然改口，稱自己對此案的態度有誤，當初不應該這樣處置。

塔布斯現今已經26歲，除了性侵 10歲女童，其它案件都在成年後犯下，本來應該在成人法庭五案合併論刑，但在賈斯康堅持下，卻讓塔布斯得以轉移到少年法庭，且只依性侵女童案論刑，只需服刑兩年。當時就已經引發警察、縣委基於不同出發點的各方批評，但直到20日之前，賈斯康仍然堅持自己沒錯。

電視要報真相 賈認錯被指作秀

但當Fox準備公布塔布斯在判刑前後的誇張言語前，得知此事的賈斯康趕忙在20日晚間承認錯誤。但生米已煮成熟飯，就算塔布斯犯後毫無悔意，甚至操弄證人，她的判決也不會因此而改變。所以某些批評者認為，賈斯康又在作秀。但這次事件卻讓賈斯康遭到罷免 的風險大增，因為二度罷免已籌到180萬元，而且不少賈斯康的盟友已不願背書。

賈斯康的立意雖然高遠，意即保障人權，減少過度量刑，但實際上執行困難，因為每個人的內心世界難以探知，類似許多經典電影或真實事件展現的，殺人魔在審判期間故意裝傻、裝病，無罪開釋後繼續犯罪也非罕見。而賈斯康臨陣勒馬，更凸顯他政客求生的本能，意即只要能當選，理念皆可拋。

錄音檔留證據 檢察官 遭撤換

回顧賈斯康大轉彎的過程，根據洛杉磯時報的爬梳，事實上檢方早已得知塔布斯的惡言惡行。承辦檢察官薩納（Shea Sanna）說他早在1月20日就已得知真相，首席副檢察長烏小萱（Sharon Woo）與少年案件特別顧問布萊爾（Alisa Blair）也知道此事，「而且三周前就跟我討錄音檔。」

但因為檢察官薩納堅持反對塔布斯移審，最後在「高層指示」下遭到撤換，不讓他繼續公開相關事證。在撤換之前，薩納還一度想將錄音作為反對移審的證據，但被法官認定與案情無關，因此不能在1月27日的庭審時公開播放。但該錄音存在，法界人士早有耳聞，事實可能不像賈斯康所稱的，「直到FOX 17日連絡他後才知道此事。」

通話紀錄暴露惡行 絲毫無悔意

Fox 最後在21日公開塔布斯與父親、相關人士的通話紀錄，其中一名要求匿名的證人確認確有此事。監獄通話錄音時間在去年11月至今年1月中，許多對話發生在11月30日塔布斯確定移至少年法院受審，但判決還未公布之前。其中包括塔布斯說要她爸爸不必到庭，因為只會開「2.3秒」，塔布斯先前也要求父親必須以「她」稱呼自己。其他片段則顯示塔布斯毫無悔意，因為她說能移到少年法庭太好了，反正「我當時年輕又飢渴，需要小鮮肉。」

21日播出後，賈斯康的反應是「非常非常厭惡」，沒想到「塔布斯竟然玩弄司法到此地步，早知道該讓她留在成人法庭受審的」，並稱如果一切能夠重來一次，她必定會留在成人法庭接受制裁。