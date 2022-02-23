方樹強宣誓就任第49區眾議員 承諾服務聖蓋博谷每個人

加州新科眾議員方樹強在眾議會宣誓就職後致詞。（李天然提供）

加州 眾議會第49區候任眾議員 方樹強（Mike Fong），22日赴沙加緬度州眾議會宣誓就職，加州眾議長藍登（Anthony Rendon）主持宣誓儀式。

新科眾議員方樹強說，他感謝第49區選民的信任和支持。能夠有機會在州議會為聖蓋博谷社區服務，深感謙卑和感激。他表示：「從需要加州服務的選民、幫助無家可歸者、應對氣候變化的挑戰，到保持社區安全和民眾安居樂業等諸多挑戰，我承諾每天都將努力工作，為聖蓋博谷取得成果，並為每一個居住在這裡的人服務。」

方樹強上任後，僅限於完成前眾議員周本立留下的任期，到今年12月為止。他仍然要參加6月7日加州初選及11月決選，取得未來兩年的完整任期。

加州第49區代表亞裔和華人聚居城市，包括阿罕布拉、亞凱迪亞、艾爾蒙地、蒙特利公園、羅斯密、天普市、聖瑪利諾、聖蓋博以及蒙地貝婁和南艾爾蒙地的部分地區。

【洛杉磯訊】

根據洛杉磯縣選務處2月22日網站公布的訊息，截自2月18日的統計結果，方樹強獲得2萬7631票(66.95%)，布靈克1萬3640票(33.05%)，這次補選的投票率只有16.57%。

在2月15日當晚上8時率先開出的通訊投票 中，方樹強獲得七成，布靈克三成。通訊投票占總票數的95.73%。後來加上當天在各投票站開出的選票，方樹強得票率降為66.95%，但仍獲得壓倒性勝利。