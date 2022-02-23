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南加入冬最強寒流來了 聖蓋博市23日晚最低溫只有36度

編譯組／綜合報導 
5號公路Grapevine路段，一輛大貨櫃車因為機械故障和強風，翻落路旁深溝，司機受傷，貨物散落一地。(加州公路巡警局)
5號公路Grapevine路段，一輛大貨櫃車因為機械故障和強風，翻落路旁深溝，司機受傷，貨物散落一地。(加州公路巡警局)

南加州入冬以來最強的寒流22日報到，源自加拿大的風暴導致山區雪霰俱下，氣溫驟降，華人聚集區的聖蓋博谷平地，23日(周三)晚最低溫只有36度，民眾應注意保暖。此外22日起南加強風四起，駕駛人應小心開車，並留意被吹倒的路樹或障礙物。

南加地區22日午前開始進入寒冷狀態後，要到23日晚間才會回暖，然後到周末前逐漸升溫。國家氣象局極寒警示的區域包括，聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）、聖塔芭芭拉、范杜拉與洛杉磯等縣的山區，2500呎以上的地區積雪可達3吋，更高處還可達5吋。聖地牙哥、河濱與聖伯納汀諾縣的山區還可達12吋。 

聖蓋博23日為59度至36日度，24日63度至40度，橙縣爾灣23日59度至40度，24日63至42度。25日起各地氣溫緩慢回升。

聖地牙哥縣的多個學區已經宣布停課。聖伯納汀諾縣的山區，如Crestline與Lake Arrowhead地區已經出現道路積雪，雖然鏟雪車已經出動，但降雪還將繼續，因此還是有可能出現交通中斷的情況。 

國家氣象局另外還針對部分地區發布強風特報，部分山區風速可達每小時45浬，並且因此形成風寒效應，5號公路自Grapevine到Castaic路段的山區都可能受到影響，發生多起車禍，因此專家提醒，如果不是非得出門就別出去了，非得上路也要確定車輛的避寒設備正常，車上也有足夠的糧食、保暖衣物與毯子，萬一受困才能撐到救援到達。

洛杉磯地區部分，22日入夜後才會感受到寒流威力，延續到23日下午後才會逐漸回暖，不過最高溫恐怕還是不會超過60度。22日晚間可能零星降雨，多數地區約0.25吋，雨量大的地方則為0.5吋。

未來幾天還可能帶來更多雨、雪與雹。雖然國家氣象局（NWS）發布天氣警示，但NWS專家說，就算有這波降水，今年2月還是比往年來得乾，加州解渴可能要等3月了。 

南加入冬以來最強的寒流22日報到，國家氣象局發布天氣警示。（國家氣象局）
南加入冬以來最強的寒流22日報到，國家氣象局發布天氣警示。（國家氣象局）

南加 加州 聖蓋博

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