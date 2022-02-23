我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

每月繳49元或199元 阿拉斯加航空推16航點優惠　

編譯組／綜合報導
阿拉斯加航空參與月費套餐的航點。（阿拉斯加航空）
阿拉斯加航空參與月費套餐的航點。（阿拉斯加航空）

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）近日宣布美國航空界，第一個採用「訂閱制」（subscription）的訂戶套餐，旅客只要繳交每月49元或199元的月費，就可在次數限制內自由往來加州，與內華達州拉斯維加斯、雷諾或內華達州鳳凰城共16個航點。

49元月費的套餐名為「Flight Pass」，但是航班必須在14天前完成訂位；199元月費的「Flight Pass Pro」則可以當天訂、當天飛。這項月費套餐鎖定的正是必須經常往來固定地點的客人，因此只供來回票，不供單程飛行，而且次數可分每年6趟、12趟或24趟。

雖然月費套餐可以自由選擇這16個航點、每天共100架次航班，但還是有些額外限制或費用，例如先前提到的必須先訂位，以及只供來回票，以及套餐是有使用期限，逾期失效。另外，如果必須支付政府稅或機場費（多在15元以下），或是多數航班少於0.01元的規費，旅客都須另外支付。

KTLA電視台指出，目前仍不知道阿拉斯加航空的月費套餐能否成功，因為捷藍航空(JetBlue)之前嘗試過類似方案，但是他們的「吃到撐」(All You Can Jet)方案是一個月內可無限飛行。

阿拉斯加航空參與月費套餐的航點。（阿拉斯加航空）
阿拉斯加航空參與月費套餐的航點。（阿拉斯加航空）

內華達州 加州 機場

上一則

「再立婚約浪漫慶典」歡迎華人夫妻一起參加

下一則

橙縣華人商會基金會 提供20萬大學獎學金

延伸閱讀

史上最重1.18萬克拉「蛋白石」 拍出14.3萬元

史上最重1.18萬克拉「蛋白石」 拍出14.3萬元
史上最重1.18萬克拉「蛋白石」 拍出14.4萬元

史上最重1.18萬克拉「蛋白石」 拍出14.4萬元

熊媽帶2寶忙捕魚 「熊孩子趴背偷懶」 手足超悲劇

熊媽帶2寶忙捕魚 「熊孩子趴背偷懶」 手足超悲劇
渥太華白色恐怖… 擔心遭反疫苗示威者報復 居民拒受訪

渥太華白色恐怖… 擔心遭反疫苗示威者報復 居民拒受訪
賭城吃角子老虎故障 1個月後找到中獎人補給22.9萬獎金

賭城吃角子老虎故障 1個月後找到中獎人補給22.9萬獎金
阿拉斯加前州長裴林染疫 連2晚紐約堂食挨轟

阿拉斯加前州長裴林染疫 連2晚紐約堂食挨轟

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

2022-02-22 02:20

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創