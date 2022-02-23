每月繳49元或199元 阿拉斯加航空推16航點優惠　

阿拉斯加航空參與月費套餐的航點。（阿拉斯加航空）

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）近日宣布美國航空界，第一個採用「訂閱制」（subscription）的訂戶套餐，旅客只要繳交每月49元或199元的月費，就可在次數限制內自由往來加州 ，與內華達州 拉斯維加斯、雷諾或內華達州鳳凰城共16個航點。

49元月費的套餐名為「Flight Pass」，但是航班必須在14天前完成訂位；199元月費的「Flight Pass Pro」則可以當天訂、當天飛。這項月費套餐鎖定的正是必須經常往來固定地點的客人，因此只供來回票，不供單程飛行，而且次數可分每年6趟、12趟或24趟。

雖然月費套餐可以自由選擇這16個航點、每天共100架次航班，但還是有些額外限制或費用，例如先前提到的必須先訂位，以及只供來回票，以及套餐是有使用期限，逾期失效。另外，如果必須支付政府稅或機場 費（多在15元以下），或是多數航班少於0.01元的規費，旅客都須另外支付。

KTLA電視台指出，目前仍不知道阿拉斯加航空的月費套餐能否成功，因為捷藍航空(JetBlue)之前嘗試過類似方案，但是他們的「吃到撐」(All You Can Jet)方案是一個月內可無限飛行。