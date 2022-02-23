前核桃市長蘇王秀蘭 評估參選聯邦或加州議員

蘇王秀蘭（左）近日與洛杉磯縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva，中）及太太一起將一批募集到的小熊，送往惠提爾老人中心，表達對年長者的新年問候。（蘇王秀蘭提供）

外傳核桃市前市長蘇王秀蘭（Mary Su）有意重返政壇，參加2022期中選舉。蘇王秀蘭18日對此沒有否認，她表示，將以共和黨員身分出戰，基本上排除競選地方公職，保留對加州 眾參兩會和國會眾議員的參選意願。

四年前卸任市議員的蘇王秀蘭表示，城市和地方公職很有必要將機會讓給年輕人，培養政壇後起之秀。與聯邦民選公職相比，她對加州眾參兩會的公職席位更有興趣。尤其她所居住多年的核桃市，隸屬新畫出的國會第38選區，目前該區民主黨眾議員Linda Sánchez是她多年好朋友，「好朋友不打仗」，不過她也笑言，任何情況都可能發生。

近年聯邦、加州和地方政壇面臨議題關注重點、選民和政治氣候的多種改變，「如果要參選，當然希望贏」，蘇王秀蘭表示，雖然3月11日的競選登記截期已近在眼前，到底競選那個位置還在權衡中。

她說，自己是共和黨員，但也幫助不同黨派的華裔參選。她一直關注加州選區重畫，關係到兩黨選票資源重組和兩黨競選策略，也關係到參選意願，尤其在多年深藍的加州，共和黨人參選需要很大勇氣。

蘇王秀蘭認為，加州尤其聖蓋博谷東區選區重畫後，對華裔未來參選加州和聯邦公職都提出更大挑戰。

她分析，選區重畫後，亞裔 在聖蓋博谷東區和橙縣國會選區的占比不到20%，華裔選民更少，比如在核桃、鑽石吧和周邊地區，亞裔看起來不少，但華人 在加州參眾議會選區或國會選區，大概只占7-8%；華人集中的城市被打散到拉丁裔集中地區，華人要在這個區出頭，即便是民主黨人也是硬戰。

她舉例，拉丁裔群體投票意識本來就強，選區重畫後更强，亞裔則不同，如亞裔眾多的哈岡學區，五名教委中只有一名華人，四名拉丁裔；羅蘭學區教委會也是一名華人，四名拉丁裔；核桃谷學區也是一名華人教委。選區重畫後，核桃、鑽石吧、哈岡、羅蘭岡四個地區都是拉丁裔選民占多數。如果華人和亞裔不積極投票，華裔候選人無論共和黨或民主黨都很難有所作為。