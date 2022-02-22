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亞培召回染菌奶粉 家長憂心 廠商官網供查核退貨管道

記者李雪／洛杉磯報導
包括心美力(Similac)、EleCare、Alimentum等三款嬰兒奶粉，部分產品有問題，應暫停使用。(路透)
包括心美力(Similac)、EleCare、Alimentum等三款嬰兒奶粉，部分產品有問題，應暫停使用。(路透)

暢銷奶粉品牌亞培(另稱雅培，Abbott)近日有幾批貨爆出細菌污染的問題，被警告召回。不少華裔父母發現自家奶粉正是該批次產品，孩子已經喝了的父母擔心不已，沒喝的則覺得棄之可惜。目前華裔社區似乎還未有寶寶因這批奶粉染病的案例，而該品牌官網提供退貨渠道，家長可填表索取。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)17日發出警告，要求父母不要餵食嬰兒，由亞培位於密西根州史特吉斯市(Sturgis)工廠生產的Alimentum、EleCare、心美力(Similac)三款，其中有效日期標示今年4月1日和以後過期的批次都被召回 。因為這些奶粉的生產受到汙染，目前明尼蘇達、俄亥俄、德州等三州報告四宗疑似食用這些奶粉而染病的嬰兒，已有一名嬰兒死亡。四名嬰兒中，一名感染沙門氏菌(Salmonella)，另外三名感染阪崎腸桿菌(Cronobacter Sakazakii)。

寶寶剛滿月不久的新手媽媽張女士表示，還好自己都是純母乳，辛苦一點但也值了。不過她的閨蜜就沒這麼幸運，剛在好市多買了一批奶粉「全中」，都是這一批貨，有一些已經吃掉了，幸孩子沒什麼事。但表示發生這種事後短時間內不會再買心美力。

另一位寶媽包女士也表示正好買到這批貨，孩子吃了目前也沒有異樣，但她還是非常擔心。目前只是打算退款，至於是否求償，要觀察一下寶寶的情況再說。她表示，前陣子奶粉不好買，所以有啥買啥。她一直遵照兒醫建議，是心美力和美贊臣（enfamil）混著喝的，或許也是寶寶目前還好的原因。不過雖然擔心，包女士表示還是信任亞培奶粉品牌，畢竟女兒一出生就一直喝這個牌子。這次細菌污染的事件算是偶發，對這牌子有信心。

在一些華人論壇的母嬰版上，不少寶媽紛紛表示擔憂。有寶媽說孩子已經喝了被召回的奶粉，十分害怕。其他一些寶媽則安慰說自己孩子也喝了好幾罐了，但沒有症狀應該沒事，不用過分擔心。一位conykar網友表示買了七箱共42盒全中了，寶寶已經喝了一半。她表示前天寶寶肚子上的皮膚有出現一塊一塊紅色，她用中國寄過來的藥膏竟然給搽好了。不過這位寶媽並未更新後續消息，也不知皮膚問題是否和奶粉有關。

大多在好市多買到召回批次的寶媽都表示，只要拿回到好市多都能順利退貨。但也有寶媽表示在小的母嬰店購買的，都在召回批次中，但是因為沒有小票，店裡也不給退。另外好幾位寶媽都表示新生兒禮包裡送的奶粉全精準踩雷了，也無法退貨。不過別的寶媽支招表示，亞培官網可以提供退貨渠道，只要填寫表格即可。

還有多位家長表示家裡剩了不少奶粉，都是該批次，扔掉覺得好可惜，想知道成年人能不能喝。甚至有幾位寶媽家裡老人準備拿來種菜種花施肥。

亞培表示，已經向外界宣布召回所有可能受到汙染的奶粉，包括海外；這些可能受到汙染的奶粉，其罐底的數字編號為22至37，並包含「K8、SH、Z2」等字樣，亦可到公司官網上確認；其他嬰兒產品則沒有受到影響。

好市多 華裔 德州

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