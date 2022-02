2020年6.4萬人 洛城今起統計遊民

2022年大洛杉磯無家可歸者即時統計自22日晚開始。(ABC 7)

因新冠肺炎疫情 延宕一個月後,2022年大洛杉磯 無家可歸者即時統計(Greater Los Angeles Point-in-Time Homeless Count)22日晚開始。志工們將分布至各處,以精準計算該地區無家可歸者人數。

根據2020年統計,洛縣 無家可歸者人數比前一年增加12.7%,洛市無家可歸者人數則增加14.2%。2019年1月,洛縣有5萬8936名無家可歸者,2020年1月上升至6萬6433人。洛市2019年和2020年無家可歸者,分別為3萬6165人和4萬1290人。

ABC 7電視台報導,這項人數統計活動將為期三個晚上,22日晚自聖蓋博谷和聖費南度谷(San Fernando Valleys)地區開始。23日統計西洛杉磯、洛杉磯東南部和南灣地區地區。24日則至羚羊谷(Antelope Valley)、洛杉磯地鐵(Metro L.A.)與南洛杉磯地區。

這項統計,對了解該地區無家可歸者危機有多嚴重至關重要。進行統計者,需由無家可歸長照機構(Continuum of Care providers)提供者進行,才能通過美國住房及城市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)獲得聯邦資金。

今年的無家可歸人口即時統計,是洛縣自2020年疫情以來進行的首次統計。去年該計畫被取消,當時洛杉磯無家可歸者服務局(LAHSA)認為,在居家避疫(stay-at-home order)和宵禁期間,聚集8000名志工並不安全。該縣獲得美國住房及城市發展部豁免,不需進行2021年的即時統計。

LAHSA執行主任馬斯頓(Heidi Marston)1月14日宣布統計活動推遲時表示,雖然我們努力確保無家可歸者人數的精準度,但我們不能忽視整個地區疫情激增。此決定是我們確保無家可歸者人數精準性的最佳途徑,同時又不會危及無家可歸者、義工和社區健康安全。