2020年6.4萬人 洛城今起統計遊民

2022年大洛杉磯無家可歸者即時統計自22日晚開始。（ABC 7）

因新冠肺炎疫情 延宕一個月後，2022年大洛杉磯 無家可歸者即時統計（Greater Los Angeles Point-in-Time Homeless Count）22日晚開始。志工們將分布至各處，以精準計算該地區無家可歸者人數。

根據2020年統計，洛縣 無家可歸者人數比前一年增加12.7%，洛市無家可歸者人數則增加14.2%。2019年1月，洛縣有5萬8936名無家可歸者，2020年1月上升至6萬6433人。洛市2019年和2020年無家可歸者，分別為3萬6165人和4萬1290人。

ABC 7電視台報導，這項人數統計活動將為期三個晚上，22日晚自聖蓋博谷和聖費南度谷（San Fernando Valleys）地區開始。23日統計西洛杉磯、洛杉磯東南部和南灣地區地區。24日則至羚羊谷（Antelope Valley）、洛杉磯地鐵（Metro L.A.）與南洛杉磯地區。

這項統計，對了解該地區無家可歸者危機有多嚴重至關重要。進行統計者，需由無家可歸長照機構（Continuum of Care providers）提供者進行，才能通過美國住房及城市發展部（U.S. Department of Housing and Urban Development）獲得聯邦資金。

今年的無家可歸人口即時統計，是洛縣自2020年疫情以來進行的首次統計。去年該計畫被取消，當時洛杉磯無家可歸者服務局（LAHSA）認為，在居家避疫（stay-at-home order）和宵禁期間，聚集8000名志工並不安全。該縣獲得美國住房及城市發展部豁免，不需進行2021年的即時統計。

LAHSA執行主任馬斯頓（Heidi Marston）1月14日宣布統計活動推遲時表示，雖然我們努力確保無家可歸者人數的精準度，但我們不能忽視整個地區疫情激增。此決定是我們確保無家可歸者人數精準性的最佳途徑，同時又不會危及無家可歸者、義工和社區健康安全。