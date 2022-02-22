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​華裔躋身貴族運動 仍換來刻板印象

洛城新語

冬奧會終於落幕，但在許多方面的影響才剛開始。加州的滑雪場、滑冰場，充滿了更多野心勃勃的華裔家長。 

許多亞裔身材輕盈靈活，相比需要身體對抗的運動，大部分的冰雪運動似乎更適合亞裔。更何況，華裔前冰后關穎珊一代已經闢出來的一條路，這次冬奧會上那麼多閃耀的亞裔新星——周知方、陳巍、長洲未來、金善，乃至已經選擇代表中國隊的谷愛凌、朱易，都實證了這條成功之路可行。而且即使進不了國家隊，也至少能進名校，這叫華裔家長們如何不動心？ 

其實不難理解為何在美國主流社會的眼裡，成功的亞裔運動員都被視作其家長的「作品」，而同樣成功的其他族裔運動員，則被認為是其本身對該運動的一腔熱愛。這種想法當然不合邏輯，畢竟能達到奧運級別的健兒們，光是靠虎爸虎媽的「雞娃」是不可能的，那些亞裔選手必然也對這項運動有深沉的熱愛。而若是沒有家庭的鼎力支持，其他族裔的選手們光是憑藉熱情，也難以從小維持這些昂貴的運動訓練。學者也認為這種說法，是拒絕將亞裔美國人描述為「完整的人」。 

但這種刻板印象確實有起源，起源在於亞裔家長們願意付出的巨大教育投資，這和名校招生的「平權法案」討論還是同根同源。 

實用主義的華裔家長不排斥任何科目，只要對升學有幫助，而體育是名校錄取的重要門票。而那些被「全面發展」、「素質教育」包裝下的「爬藤寶典」，被華裔家長爛熟於心。但可藤校看似鼓勵學生有健康的體魄，但實則通過此法以延續其古老的精英主義錄取規則。例如2019年爆出的名校錄取醜聞中，被富豪爸爸通過賄賂教練送入史丹福的趙雨思，就被偽造為帆船運動員。 

帆船顯然不是普通百姓能玩得起的運動。申請書上的「帆船運動員」字樣，潛台詞裡暗示的家庭財力不言自明。而那些街頭巷尾就能玩的平民項目，如籃球、足球，有太多從貧民窟走出來的勵志故事，但那不是藤校關心的項目。看看NCAA大學生男子籃球錦標賽，大約自50年代就沒有藤校拿過冠軍。而明明只要藤校願意，是完全可以設法網羅全國最佳的一批球員的。 

同理，滑雪、花滑，以及華裔家長近年來熱衷的馬術、網球、高球，無一不是花費昂貴。而原本只有貴族才能玩的遊戲，卻因華裔家長捨得在教育上投資，這使得大量的中產階級華裔家庭也能躋身這些「高貴」的運動。 

但是華裔家長最終卻會發現，通過教育實現階級飛躍的這一套做法，在美國已經行不通了。即便是奧運冠軍、藤校菁英，也不過被蓋上「好移民」的章。這條路固然可以實現亞裔個體的成功，但距離改善整個亞裔群體的局面還很遠很遠。

亞裔 華裔 運動員

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