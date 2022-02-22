變性人性侵案輕判 賈斯康順勢轉彎

分析指，賈斯康系列政策變化，正是因他處理青少年案件而面臨越來越多的批評，眼下又面臨第二次試圖罷免他的政治壓力。(美聯社)

洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascón）20日晚發布聲明，指在棕櫚谷性侵 一名十歲女孩的變性人女子判決，可能太輕。他18日才剛撤回受到批評和爭議的兩項指令，即禁止對被告判處無期徒刑，並將青少年作為成年人審判。該案成為他改變政策後，首個被認為是「特殊情況」的案件，這可能反映了他在面臨政治和罷免 壓力下，不得不作出的選擇。

兩年可能獲釋 引起各界批評

變性女子年塔布斯 (Hannah Tubbs)在一家餐廳女洗手間，性侵了一名十歲女孩，2014年案發時，距離她18歲生日還有兩周時間。現年26歲的塔布斯對這次襲擊認罪，但據賈斯康先前的處理準則，使得塔布斯被移至少年戒護機構，兩年後就可能獲釋。此舉引起各界批評，除了受害人家屬，也包括洛縣警局局長、洛杉磯縣縣政委員會。

令人髮指的是，據福斯新聞網21日報導，塔布斯對她的輕罰感到高興，並在給她父親的電話中明確談到了受害者，這些電話在監獄錄音中被監聽。塔布斯當時說：「他們會讓我緩刑，案件會被放棄，它會了結，我甚至不必註冊（指註冊性侵犯），什麼都不必做。」

嫌犯無悔意 賈斯康撤回原案

因得知塔布斯的毫無悔意的態度，18日賈斯康撤回了他這項有爭議的政策，原因是塔布斯「 對她自己的案件發表的極其令人不安的陳述。雖然對於大多數人來說，幾年的監禁時間已足夠，但對於塔布斯可能不是」，賈斯康在聲明中說。 「如果我們知道她無視她造成的傷害，我們會以不同的方式處理這起案件。

但賈斯康在1月接受洛杉磯時報採訪時表示，由於性侵者塔布斯的身分、犯罪紀錄，及對受害者影響之間的時間差，塔布斯的案件變得複雜。根據上個月在法庭上宣讀的一份影響聲明，這名年輕的受害女孩已搬離加州，並繼續接受治療，賈斯康說她不想在審判中作證。

賈斯康在18日給員工的備忘錄中指出，該辦公室「致力於永不尋求死刑，消除大規模監禁，並為那些被指控犯罪的人提供康復服務。但在聽取社區、受害者和同事的意見後，我理解在極少數情況下，可能需要提交特殊情況的指控。因此，我將成立委員會，以極其謹慎的方式，審查提交此類增強措施的適當性。」

這些案件仍需要得到每個委員會的批准，由賈斯康的親信嚴格管控，其中包括高級檢察官和賈斯康執行團隊的成員。賈斯康的幕僚長Joseph Iniguez將在兩個委員會中任職，負責監督該辦公室少年案件政策的前公設辯護人Alisa Blair，將參與決定青少年被告的未來受審方式。

根據賈斯康2020年12月的指令，還有一個「假定該辦公室不會尋求將少年犯移交刑事管轄權」的規定。但在18日的備忘錄中，賈斯康寫道，「然而在特殊情況下，刑事管轄權可能適合青少年犯罪者，將青少年選擇性轉移到成人法院系統，需要關進州監獄，只會發生在最嚴重的案件，未成年人對公眾構成危險，並很難控制他們的危險行為。」

而在20日的聲明中，賈斯康顯然表明，在這個新制度下，塔布斯的案件就可以被認為是「特殊情況」。他說他的辦公室「現已實施了一些政策，為異常案件創造不同的途徑，同時創造保護措施，防止這些例外成為規則。」

分析認為，賈斯康的這一系列政策變化，正是因他處理青少年案件而面臨越來越多的批評，眼下又面臨第二次試圖罷免他的政治壓力。目前試圖罷免他的組織已籌集了180萬元，已經超過了去年罷免他失敗時籌集的資金總額。