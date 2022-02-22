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南加園藝寶地 蔬果垂手可得 3達人傳授心得

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加州中國大專院校聯合校友會舉辦春季園藝講座。（記者啟鉻截圖）
南加州中國大專院校聯合校友會舉辦春季園藝講座。（記者啟鉻截圖）

多位園藝達人在一場講座中指出，南加州良好地理條件，美國其他方不易存活的台灣果樹都可生長完好；另以有機和嫁接栽種蔬果，年年豐收。

加州中國大專院校聯合校友會20日舉辦線上「春季園藝講座」，邀請三位園藝講師曾繁文、于國慶、許希聖傳授他們多年心得。

曾繁文是南加園藝達人，有多年種植蔬果經驗。他介紹如何利用自家庭院有限空間，種植家常蔬菜。他說，製作種植苗床材料在家得寶連鎖商店（Home Depot）就可買到。普通家庭常用的蔥、韭菜、番茄、菠菜、地瓜葉都可種植，也可獲得瓠瓜、白玉苦瓜、栗子南瓜的瓜子，通過保溫催芽瓜苗，在庭院種植。只要感興趣，每個人都會通過種植，獲取常年蔬菜，用於家庭日常使用。他說，要想獲得健康，除了曬太陽、呼吸新鮮空氣、經常運動、保持好心情，就是吃到有營養的蔬果。

于國慶是臉書園藝綠手指版主，參與者來自各地有數千人。主講果樹種植，在他居住庭院中有百餘棵果樹，是他作為園藝達人的秘密花園。其中有很多果樹是他利用嫁接技術獲得，比如可以結五種不同李子的李子樹，其它果樹還有百香果、台灣黑桑椹、巨人水蜜桃、芭樂、蓮霧等。他的家由於地處南加橙縣，良好的地理條件，在美國很多地方不容易存活的蓮霧樹，在他庭院中得以生長完好，果實纍纍。他說在果樹種植時，嫁接、保溫、補水、修剪、防止蟲類破壞都很重要。

被眾多園藝愛好者稱為「花哥」的許希聖，愛好廣泛，不僅是園藝達人，也是南加州台大舞龍隊教練，還是一位業餘舞者，時常在鑽石吧、東谷市及線上開辦園藝講座。他說，從事園藝種植十餘年，沒有用過化學農藥，他鼓勵大家利用有機方法種植。在他庭院種植蔬果多樣，包括大白菜、包心菜、A菜、茼蒿、花椰菜。他家裡還有兩棵多年生長荔枝樹，果實多時有近600粒。他也採用嫁接方法培育果樹，也願意與大家分享。

為推廣蔬果栽培，許希聖在自家院落發起「百果園農夫市場」，下次舉辦時間是3月4日至6日，上午9時至午間，地址：1610 Elwood Street, Pomona, CA 91768。

洛僑中心主任陳敏永、大專院校聯合校友會會長陳啟志及多位校友均參加講座。

南加 加州 蔬菜

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