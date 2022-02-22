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尼克森訪華破冰之旅50年特展 26日揭幕

洛杉磯訊
南加州27個僑團聯辦的「尼克森總統訪華破冰之旅50周年特展」26日開展。（主辦方提供）
南加州27個僑團聯辦的「尼克森總統訪華破冰之旅50周年特展」26日開展。（主辦方提供）

為紀念尼克森總統訪華破冰之旅50周年，由尼克森之友陳燦培、王希萌、 倫炳強主辦，南加州27個僑團聯辦的「尼克森總統訪華破冰之旅50周年特展」，將於2月26日（周六）在尼克森家鄉惠堤爾博物館 (Whittier Museum) 舉行隆重開幕典禮，尼克森總統的侄子Donald Nixon將應邀蒞臨主持剪綵儀式。

根據歷史紀錄，約巴林達市是尼克森出生地，但他九歲時與家人搬遷至惠堤爾市 (Whittier) 定居下來，因此惠堤爾市成為他的家鄉。他在該市生活成長，念初中、高中及大學，每逢主日去教堂，又幫忙自家雜貨店生意等，及後考取律師執照後亦在該市執業，其生前足跡保存至今。

陳燦培表示，由於約巴林達是尼克森出生地，惠堤爾市是他的家鄉，這次特展成功邀請了惠堤爾市市長及市議員出席，約巴林達高中學生唱美國國歌，見證尼克森訪華破冰之旅50周年的特展，別具意義。

南加州27個僑團聯合舉辦「尼克森總統訪華破冰之旅50周年特展」。（主辦方提供）
南加州27個僑團聯合舉辦「尼克森總統訪華破冰之旅50周年特展」。（主辦方提供）

王希萌表示，該特展內容豐富，包括尼克森大學生活、從事律師、參政經歷、訪華破冰之旅等珍貴資料及圖片，更有尼克森與中國領導人封面的美國雜誌，及各式各樣有趣的尼克森紀念品等；參觀者有機會在博物館現場與「尼克森」之肖像合照。

開幕禮當天的娛樂節目相當豐富，包括：喜洋洋鼓樂、北少林功夫、 乒乓外交、提琴合奏、有趣雜技、女子群舞、旗袍特模表演、魔術、傳統舞蹈、維吾爾族舞蹈等。惠堤爾市市長Joe Vinatieri、市議員Fernando Dutra、南加州首位華裔女市長陳李琬若 (Lily Lee Chen) 、駐洛杉機中總領館官員、加州眾議員陳立德代表 Steven Nguyen等人均受邀。

活動時間在當日下午2時，地點在惠堤爾博物館（Whittier Museum），位於6755 Newlin Ave, Whittier, CA 91601。

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