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風暴過境後 大熊湖蒸發快水位降 「前景不樂觀」

編譯組／綜合報導
大熊湖水位依舊很低，相關單位擔心夏季恐關閉一些碼頭下水坡道。（NBC4截圖）
大熊湖水位依舊很低，相關單位擔心夏季恐關閉一些碼頭下水坡道。（NBC4截圖）

NBC 4電視台報導，本周快速移動的風暴，對加州的積雪影響不大，對自2012年以來，一直沒有滿負荷運行的大熊湖（Big Bear Lake）來說，更是個壞消息。至今湖水比滿載水位低15呎，相關單位擔心，夏季湖水恐低於必須關閉一些碼頭的臨界水位。

在Snowdrift Snow Tubing公園，山上到處是嬉鬧聲的孩子們，許多人上山享受近期風暴造成的雪景。

儘管當地山上有一片新的積雪，然根據美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）數據，南加州仍處於中度甚至嚴重的乾旱狀態，大熊湖水位前景，並不看好。

任職於大熊水區（Big Bear Municipal Water District）工作的史蒂文森（Mike Stephenson）說，「進入冬季後，到目前2月為止，我們的湖面高度僅增加一呎」。

他說，湖水的水位比滿載時低約15呎，與12月出現大型風暴時的水位大致相同。

「然而，問題是太陽出來了，風開始吹，蒸發湖水的時間開始取代了風暴。去年12月風暴之後至今，我們的湖水已蒸發約三吋。」

通常來說，1月和2月屬於加州潮濕月，但史蒂文森說，到目前為止，他們並未產生太多雨雪。

他指出，未來幾周，他們需更多的風暴系統，以防止大熊湖水位過低，甚至低至夏季需關閉一些碼頭的臨界水位，這意味著船隻下水坡道將減少。

史蒂文森說，碼頭上有下水坡道，可幫助他們增加一些交通流量，「然而，我們的下水坡道開始乾凅，對人們來說，變得很困難。」

這就是為什麼他希望3月能出現一系列冷風暴奇蹟。

風暴 加州 南加

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