聖谷東區官民 商討反仇恨、治安與遊民議題

TACF與縣政委員蘇麗斯、韓珍妮辦公室人員會面。（TACF）

因重劃選區後，東區華人聚集的羅蘭岡（Rowland Heights）、哈岡（Hacienda Heights）由洛縣委員蘇麗絲 （Hilda Solis）辦公室管轄，該地區華人群組「社區治安人人有責」（TACF）近日與蘇麗絲辦公室人員會面，討論未來如何提升東區治安等問題，包括遊民 的整治。

TACF的孫會長介紹說，協會17日與洛縣委員蘇麗絲、韓珍妮辦公室的人員會面討論。此前羅蘭岡和哈岡地區均在韓珍妮委員的管轄區內。洛縣政府代表包括蘇麗絲辦公室羅蘭岡地區代表Ryan Serrano，蘇麗絲辦公室東區主管Andrea Moreno，蘇麗絲辦公室洛杉磯市中心職員韓裔Esther Lim，還有韓珍妮辦公室代表Nick Holden。

孫會長說，與洛縣委員蘇麗絲加強聯繫很重要。重劃選區後，她管轄的第一選區將有很多亞裔 選民，相信她會更加關注和重視亞裔事務。

這次會面中，雙方談及的話題包括亞裔關注的社區治安，反亞裔仇恨，遊民治理等問題。孫會長說，過去一年，他注意到羅蘭岡的遊民明顯增多，不過遊民還未進入住宅社區，多集中在商業地帶。孫會長說，對待遊民，不能單純持排斥態度，讓政府明白，亞裔、華人也在乎遊民的生存狀態，不是一味地排斥他們，但是遊民不能危及社區的安全。

孫會長介紹，幾天後，TACF的成員將參與縣政府和公益組織的遊民人數統計，在羅蘭岡、哈崗地區，三人成組，進行遊民登記，確認該地區的遊民數量以便進一步整治。

TACF在疫情期間成立，雖然還很年輕，但在推動東區治安等方面成就很多。包括督促韓珍妮辦公室完成在Colima大道安裝更多攝像頭工程，推動當地民眾關係等。孫會長說，TACF成立之前，在華人聚集的東區，警局竟連一個會說中文的警官都沒有。去年11月終於調來一個華裔警官，聽說不久將有第二位、第三位警官。他說，TACF的成員都在為亞裔認真謀福利，因為華人社區必須要有人站出來發聲。