我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

警用直升機新港灘墜毀 警1死1傷

記者邵敏／綜合報導
一名警察目前情況危急，另一名警官Nicholas Vella在墜機事故中受傷死亡。（KTLA5）
一名警察目前情況危急，另一名警官Nicholas Vella在墜機事故中受傷死亡。（KTLA5）

南加橙縣新港灘（Newport Beach）2月19日（周六）晚上，一架執法直升飛機在海面上墜毀，造成一名警察死亡，另一名警察傷勢嚴重情況危急。據悉，失事飛機屬於杭廷頓灘市(Huntington Beach)警察局，20日南加各地的執法機構都向杭廷頓灘警方表示哀悼。目前還不清楚失事時是誰駕駛這架直升機，或者是什麼原因導致其墜毀。

目前國家交通安全委員會和橙縣警局重大意外重建小組，正在調查這起事故。

19日下午6時30分左右，直升機在West Balboa Boulevard和第...
19日下午6時30分左右，直升機在West Balboa Boulevard和第 18 街附近墜毀。（KTLA5）

事故發生在19日下午6時30分左右，兩名機組人員當時都被送往創傷中心搶救。據新港灘警局發言人Heather Rangel稱，這架直升機在West Balboa Boulevard和第 18 街附近墜毀。

在附近燒烤的目擊者Joseph Thore目睹墜機事故，「我看到飛機當時遇到麻煩，它失去控制，有點螺旋式上升。」事故現場附近居民家的監控視頻顯示，事發時直升機一直在旋轉並失去高度，Sky5的航拍鏡頭顯示直升機被淹沒在離海岸幾碼遠的水中。

失事飛機屬於杭廷頓灘市警察局，局長 Eric Parra 在周六證實，一名警員受傷後情況危急，另一名警官Nicholas Vella在墜機事故中受傷死亡。Vella警官留下了妻子和女兒。

同一天早些時候，另一架直升機在佛羅里達州的邁阿密海灘（Miami Beach）墜毀。

橙縣新港灘2月19日晚上，一架執法直升飛機在海面上墜毀，警察一死一傷。（KTLA...
橙縣新港灘2月19日晚上，一架執法直升飛機在海面上墜毀，警察一死一傷。（KTLA5）

警察 南加 橙縣

上一則

安那罕大麻屋失火4傷 包括2消防員

下一則

洛縣父母在住家倒車 撞死3歲女兒

延伸閱讀

直升機墜毀佛州沙灘旁海面 2人送醫…驚險影片曝光

直升機墜毀佛州沙灘旁海面 2人送醫…驚險影片曝光
橙縣馬拉松賽 起跑線出現青天白日旗

橙縣馬拉松賽 起跑線出現青天白日旗
涉賣淫與非法按摩 長島3華女被捕控重罪

涉賣淫與非法按摩 長島3華女被捕控重罪
南加橙縣馬拉松賽 有選手持中華民國國旗參賽

南加橙縣馬拉松賽 有選手持中華民國國旗參賽
3華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪

3華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪
現場連線被撞 西維州敬業女記者扶起攝影機 繼續報新聞

現場連線被撞 西維州敬業女記者扶起攝影機 繼續報新聞

熱門新聞

南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
行駛的車輛可以扔兩樣東西。（Pexels）

想不到 加州行駛的車輛扔這兩樣東西是合法的

2022-02-14 15:42

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍