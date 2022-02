華美圖書館「兒童故事時間」23日線上朗讀

華美博物館與華埠圖書館合辦的元宵節系列活動《兒童故事時間》,2月23日將以視像方式舉行。華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 (Rita Law) 將朗讀 Gillian Sze 撰寫、Michelle Lee 插圖的《我永遠愛你》(My Love For You Is Always) 。(主辦單位提供)

華美博物館 與華埠圖書館 合辦的元宵節系列活動《兒童故事時間》,將於2月23日(周三)下午4時至4時30分在網上舉行。華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 (Rita Law) 將朗讀 Gillian Sze 撰寫、Michelle Lee 插圖的《我永遠愛你》(My Love For You Is Always) 。

此圖書故事適合四至八歲兒童,並歡迎所有其他年齡的兒童在父母的陪同中參與,活動以英語進行。請通過鏈接camla.org/lanternfestival 免費登記參加。

作者Gillian Sze 曾撰寫多部詩集,亦撰寫了兒童睡前故事《夜深而寬》,該書由 Sue Todd 插圖。她在康考迪亞大學攻讀創意寫作,並在蒙特利爾大學獲頒英語博士學位。民眾可以在 Twitter 和 Instagram @gilliansze 上關注 Gillian。

華美博物館與華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》,由羅沛筠為大家朗讀美國亞裔撰寫的故事,熊貓快餐贊助此活動。華美博物館其他活動詳情,可瀏覽網址:www.camla.org