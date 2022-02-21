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華美圖書館「兒童故事時間」23日線上朗讀

【洛杉磯訊】
華美博物館與華埠圖書館合辦的元宵節系列活動《兒童故事時間》，2月23日將以視像方式舉行。華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 (Rita Law) 將朗讀 Gillian Sze 撰寫、Michelle Lee 插圖的《我永遠愛你》(My Love For You Is Always) 。（主辦單位提供）
華美博物館與華埠圖書館合辦的元宵節系列活動《兒童故事時間》，2月23日將以視像方式舉行。華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 (Rita Law) 將朗讀 Gillian Sze 撰寫、Michelle Lee 插圖的《我永遠愛你》(My Love For You Is Always) 。（主辦單位提供）

華美博物館華埠圖書館合辦的元宵節系列活動《兒童故事時間》，將於2月23日（周三）下午4時至4時30分在網上舉行。華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 (Rita Law) 將朗讀 Gillian Sze 撰寫、Michelle Lee 插圖的《我永遠愛你》(My Love For You Is Always) 。

此圖書故事適合四至八歲兒童，並歡迎所有其他年齡的兒童在父母的陪同中參與，活動以英語進行。請通過鏈接camla.org/lanternfestival 免費登記參加。

作者Gillian Sze 曾撰寫多部詩集，亦撰寫了兒童睡前故事《夜深而寬》，該書由 Sue Todd 插圖。她在康考迪亞大學攻讀創意寫作，並在蒙特利爾大學獲頒英語博士學位。民眾可以在 Twitter 和 Instagram @gilliansze 上關注 Gillian。

華美博物館與華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》，由羅沛筠為大家朗讀美國亞裔撰寫的故事，熊貓快餐贊助此活動。華美博物館其他活動詳情，可瀏覽網址：www.camla.org

華埠 博物館 圖書館

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