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住在洛杉磯…五味雜陳 多認最宜居「但是住不起」

編譯組／綜合報導
對洛杉磯的依戀度，令人五味雜陳。（洛杉磯市府臉書）
對洛杉磯的依戀度，令人五味雜陳。（洛杉磯市府臉書）

洛杉磯人都想離開？不見得喔。至少柏克萊加大政府研究所（Institute of Governmental Studies）與洛杉磯時報的聯合調查顯示，喜歡洛杉磯的，民主黨支持者比共和黨支持者多，極端自由派比極端保守派多，男性比女性稍多，獨身比有家室的多，富足的比窮困的多。

這2100多位受訪者被問到的40個問題中，撇開加州整體（犯罪率、教育、州長）、全美議題（正副總統、聯邦議員）、新冠疫情與學校教學，第22題恐怕更帶有引人深思的哲學味。問題是：「某些人對洛杉磯的依戀很深，其他人可能完全不愛洛杉磯，如果考慮進各種條件，您會如何形容洛杉磯呢？」

整體來看，四分之三的人認為，洛杉磯是個最宜居的地方，或是不錯但並非特別好。但是當洛杉磯時報個別深入探究後，得到的印象卻有點五味雜陳。有些人說，他們喜歡洛杉磯，「但是住不起」；有些說，洛杉磯還不錯，「但是越來越沒人味」；外地來的卻說，洛杉磯還是個有溫度的城市。

10年前從喬治亞州亞特蘭大搬來的John Szabo說，洛杉磯是個轉角就有驚喜的地方。當然，以他身為圖書館員的身分，洛杉磯的73個圖書館確實讓他驚豔。但是另一方面，從田納西州曼菲斯來尋夢的Joaquin Collins就沒那麼夢幻了，因為他一度流落街頭，雖然現在工作穩定、有家可歸，但是遊民生活真的太苦。

39歲的Griselda Chavez，從小就住在在洛杉磯，現在在替洛杉磯聯合學區工作，她說她喜歡Wilshire Boulevard的感覺，也希望繼續當個洛杉磯人，「但是我負擔的起嗎？」她無奈地說，加州是全球第五大經濟體，但洛杉磯卻是美國街友最密集的地區。

1983年從紐約市法拉盛搬來洛杉磯寫書的Catherine Gudis，心裡又是另一種滋味。一邊在河濱加大任教的她，經常花兩小時去教書，但她說她還是喜歡洛杉磯的亂，在與遊民巷的人對談時，她都能感受到社群互助的力量。不過書籍自由規劃師Amy Inouye卻說，她在50年前搬到洛杉磯，當時她才20出頭，如果說現在跟以前的洛杉磯有何不同，「大概就是防衛心越來越重吧」。

洛杉磯 加州 遊民

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