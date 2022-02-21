冷風暴入南加 21日降溫四天

經過周末溫暖晴朗的天氣後，南加州自21日起降溫，各地可能有陣。(本報記者／攝影)

經過陽光明媚的溫暖周末後，南加州 從21日(周一)將迎來新的風暴 系統。國家氣象局表示，21日開始至24日後，一道冷風暴系統進入南加 州，各地將出現多雲、涼爽的天氣型態，氣溫維持在50多度至60多度間。

20日的南加州依舊維持陽光明媚，氣溫維持在60多度左右。此情況21日起變化。奧克斯納（Oxnard）國家氣象局氣象學家斯威特（David Sweet）指出，一道來自北方的冷空氣，預計在22日（周二）、23日（周三）替南加州帶來部分陣雨、雷暴，也可能出現冰雹。

部分地區會出現小冰雹的雷暴，冰雹可能會成堆，但其他地方可能什麼都不會出現，這取決於雷暴的方向。

國家氣象局指出，20日開始各地將逐漸降溫，從聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）南下至范杜拉縣（Ventura）Point Mugu開始，沿岸地區出現一片濃霧。

21日起，中央海岸與南加州周圍山區與內陸地區，包括羚羊谷（Antelope Valley）、聖伯納汀諾、河濱縣等地區，可能出現時速65至75哩陣風。

此外，5號州際公路靠近葡萄藤（Grapevine）與14號公路部分山區，羚羊谷等地區將出現幾吋積雪。相關單位稱，交通可能受到影響，駕駛者通過該處時最好放慢速度，並事先查詢是否關閉道路或雪鍊要求等。

這波風暴預計24日（周四）起趨緩，周末溫度將上升。