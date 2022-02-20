洛僑中心訪Mayfair中學 敲鼓舞龍同慶農曆新年

歡慶農曆新年，洛僑中心文化志工與Mayfair中學師生文化交流。（洛僑中心）

為增進洛杉磯 地區主流學校師生對台灣多元文化及華語文的瞭解，洛杉磯僑教中心主任陳敏永、副主任廖儷雲以及文化志工，2月16日中午赴Mayfair初中和高中拜訪校長，並帶領學生表演大鼓、舞龍、認識農曆新年習俗與掌中戲，來自各族裔的學生，對於體驗傳統民俗技藝以及華語文學習充滿濃厚興趣，互動熱絡。

Mayfair中學校長Sean Diaz（右一）向洛僑中心文化志工指導的舞龍發紅包。（洛僑中心）

Mayfair中學師生團隊在許希聖及Albert老師指導下，於校園室外場地表演大鼓及舞龍，熱鬧迎接洛僑中心與文化志工的來訪，現場吸引眾多師生駐足觀賞。陳敏永主任感謝校長Sean Diaz對於多元文化活動的支持，竭誠歡迎學校師生到訪洛僑中心，擴大文化交流。隨後兩人共同鼓勵表演團隊，學生現場也以吉祥話拜年，現場氣氛活潑。

適逢農曆春節，文化志工團隊帶領學生認識春節的各項習俗，以及進行簡易華語文教學，喜瑞都 中文學校顏綠

新主任亦到場推廣「台灣華語文學習中心」課程，該校師生充分感受農曆新年熱鬧氣氛。參加此次文化文流的志工有謝傳佐僑務諮詢委員、儲錦琪、曹笑蓮僑務顧問、羅秀慧、許希聖、劉中秋、繆玗、曾昭華、Albert等十多人。