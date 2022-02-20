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國稅局數據：2021年平均退稅額2323元 納稅人要有遲拿退稅準備

記者謝雨珊／洛杉磯報導
國稅局截至2月11日止，已收到2642萬1000份稅單。(國稅局官網截圖)
國稅局截至2月11日止，已收到2642萬1000份稅單。(國稅局官網截圖)

報稅季已於1月24日開始，於4月18日截止。根據國稅局釋出的最新資料顯示，截至2月11日止，已收到2642萬1000份稅單，佔28%；平均退稅額為2323元。今年納稅人保持觀望態度，國稅局日前也表態要納稅人有遲拿退稅款的心理準備。像是這批早報稅的人，如果認領了低收入補助(Earned Income Tax Credit) 、在領取紓困金或子女撫養抵稅額 (Child Tax Credit)上填寫有誤的話，都很有可能會慢些拿到退稅。

國稅局指出，認領低收入補助的早報稅者，得等到3月初才會陸續拿到退稅。正常來說，使用電子報稅且稅單沒甚麼問題的納稅人，應可在報稅後的兩周至三周內取得退稅。有會計師表示，通常只要紓困金、子女撫養抵稅額沒問題，稅單很容易就可處理好。

納稅人在2021年年中若有收到國稅局寄的6419信件，且領到政府預支的子女抵稅額支票（advance child tax credit payment），在報稅時最好出示該信件給會計師，以便進行一些調整，說不定還可以拿到更多。納稅人也要記得出示由國稅局寄出有關紓困金的6475信件，會計師同樣可進行一些微調，以協助納稅人拿到更多錢。

除了部分早報稅的納稅人未領到退稅外，其實還有一些人連2020年的退稅都還沒領到。根據CNBC報導，這些還未領到2020年退稅的人們，自己在使用電子報稅軟體申報2021年稅單時，記得要在調整後總收入(AGI) 填上0元才能繼續。如果不填0元，國稅局可能不會收。2020年稅單尚未處理，輸入2021年的收入可能導致報稅軟體系統辨識錯亂，發出錯誤信號。

報稅 退稅 國稅局

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