洛杉磯社區大學與社團 推動美國大專生赴台交流

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處攜手喜瑞都社區大學、瑞航德社區大學、及世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會，18日向大家介紹「美國大專生赴台灣教育實習計畫」。(記者謝雨珊／攝影)

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處攜手喜瑞都社區大學（Cerritos College) 校董劉昕、校長Jose Fierro、瑞航德社區大學（Rio Hondo College）前校長潘子瑜、及世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會，響應台美於2020年底共同推動的「台美教育倡議」，18日介紹「美國大專生赴台灣教育實習計畫 」，共同推動台美教育交流。

為幫助非華裔暸解和學習中文語言，喜瑞都社區大學理事劉昕起意，2017年經由經文處教育組引介，與台北巿及新北巿合作辦理實習計畫，在喜瑞都社區大學校長Jose Fierro、瑞航德社區大學時任校長潘子瑜等人的支持下，安排兩校學生在暑假期間赴台灣擔任英語助教，用英文及美國文化與台灣青少年交朋友，同時體驗台灣的人文風情。

這兩年受新冠疫情影響，無法送美國學生去台灣教育實習，不過校方轉為線上持續辦理線上「英語學習營」，提供寶貴的語言及文化學習機會。台灣學生也以外交小尖兵身分，介紹台北及新北美景、夜市美食及台北通YouBike，令美國學生嚮往赴台灣一遊。此項計畫獲得世華大洛杉磯分會的支持，校方也與該社團以學企合作的新模式，擴大推動「美國大專生赴台灣教育實習計畫」鼓勵更多學生參與。

世華大洛杉磯分會成員具豐富企業管理經驗，他們打算在未來恢復實體交流時，安排美國學生參訪企業及科學園區，瞭解包括先進科技在內的台灣重點產業，加上台北巿及新北巿教育局 為美國學生提供華語學習課程及文化體驗活動，更豐富美國學生的海外實習經驗，為台美教育交流增添亮點。

駐洛經文處副處長林暉程 (左一) 代表台灣頒發感謝狀給喜瑞都社區大學校理事劉昕 (右一)等人。(記者謝雨珊／攝影) 駐洛經文處副處長林暉程 (右一) 代表台灣頒發感謝狀給瑞航德社區大學前校長潘子瑜 (右二)等人。(記者謝雨珊／攝影)

經文處副處長林暉程表示，「台美教育倡議」推動第二年，持續開展各項政府支持合作計畫，如新增支持台灣多所大學與包括爾灣加大(UCI)、聖塔芭芭拉加大(UCSB)等20所美國大學合作，讓「台灣優華語計畫」合作的美國學府達41所，並新增20所「台灣華語文學習中心」，其中五所位在洛杉磯。他也樂見主流教育機構及民間團體聯手，提升台美雙邊語言教學合作成果。教育合作是連接台美的文化與社會，並在各領域建立夥伴關係的最佳方式，希望這項計畫永續經營，為學子們搭起雙向交流的橋樑。

2020年底共同啟動「台美教育倡議」，著重語言教學的合作，強化雙向教育交流。第一年就支持包括台灣師範大學與洛杉磯加大 (UCLA) 在內的21所美國大學展開「台灣優華語」校對校合作計畫，並在美國成立15所「台灣華語文學習中心」，其中三所位在洛杉磯；美國國務院也慷慨資助獎學金，讓更多美國學生赴台學習中文，並協助台灣推動「2030雙語國家政策」。