洛杉磯社區大學與社團 推動美國大專生赴台交流
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處攜手喜瑞都社區大學（Cerritos College) 校董劉昕、校長Jose Fierro、瑞航德社區大學（Rio Hondo College）前校長潘子瑜、及世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會，響應台美於2020年底共同推動的「台美教育倡議」，18日介紹「美國大專生赴台灣教育實習計畫」，共同推動台美教育交流。
為幫助非華裔暸解和學習中文語言，喜瑞都社區大學理事劉昕起意，2017年經由經文處教育組引介，與台北巿及新北巿合作辦理實習計畫，在喜瑞都社區大學校長Jose Fierro、瑞航德社區大學時任校長潘子瑜等人的支持下，安排兩校學生在暑假期間赴台灣擔任英語助教，用英文及美國文化與台灣青少年交朋友，同時體驗台灣的人文風情。
這兩年受新冠疫情影響，無法送美國學生去台灣教育實習，不過校方轉為線上持續辦理線上「英語學習營」，提供寶貴的語言及文化學習機會。台灣學生也以外交小尖兵身分，介紹台北及新北美景、夜市美食及台北通YouBike，令美國學生嚮往赴台灣一遊。此項計畫獲得世華大洛杉磯分會的支持，校方也與該社團以學企合作的新模式，擴大推動「美國大專生赴台灣教育實習計畫」鼓勵更多學生參與。
世華大洛杉磯分會成員具豐富企業管理經驗，他們打算在未來恢復實體交流時，安排美國學生參訪企業及科學園區，瞭解包括先進科技在內的台灣重點產業，加上台北巿及新北巿教育局為美國學生提供華語學習課程及文化體驗活動，更豐富美國學生的海外實習經驗，為台美教育交流增添亮點。
經文處副處長林暉程表示，「台美教育倡議」推動第二年，持續開展各項政府支持合作計畫，如新增支持台灣多所大學與包括爾灣加大(UCI)、聖塔芭芭拉加大(UCSB)等20所美國大學合作，讓「台灣優華語計畫」合作的美國學府達41所，並新增20所「台灣華語文學習中心」，其中五所位在洛杉磯。他也樂見主流教育機構及民間團體聯手，提升台美雙邊語言教學合作成果。教育合作是連接台美的文化與社會，並在各領域建立夥伴關係的最佳方式，希望這項計畫永續經營，為學子們搭起雙向交流的橋樑。
2020年底共同啟動「台美教育倡議」，著重語言教學的合作，強化雙向教育交流。第一年就支持包括台灣師範大學與洛杉磯加大 (UCLA) 在內的21所美國大學展開「台灣優華語」校對校合作計畫，並在美國成立15所「台灣華語文學習中心」，其中三所位在洛杉磯；美國國務院也慷慨資助獎學金，讓更多美國學生赴台學習中文，並協助台灣推動「2030雙語國家政策」。
上一則
洛僑中心訪Mayfair中學 敲鼓舞龍同慶農曆新年
下一則
FB留言