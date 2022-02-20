我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron威脅仍在 拜登延長全國緊急狀態至3月1日

印州禽流感擴大 全美拉警報 雞肉蛋價恐漲

排舞、射箭…核桃市嘉年華 華洋民眾歡慶新春

記者楊青／核桃市報導
市長秦振國、副市長伍立倫市、議員Nancy Tragarz、Linda Freedman以及市府經理Tom Weiner（左四起）向民眾拜年，送上新年美好祝福。國會眾議員金映玉、加州參議員紐曼和洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲也派代表向核桃市送來新年賀狀。（記者楊青／攝影）
市長秦振國、副市長伍立倫市、議員Nancy Tragarz、Linda Freedman以及市府經理Tom Weiner（左四起）向民眾拜年，送上新年美好祝福。國會眾議員金映玉、加州參議員紐曼和洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲也派代表向核桃市送來新年賀狀。（記者楊青／攝影）

核桃市19日舉辦盛大嘉年華，華洋民眾共慶農曆新年。下午三小時慶會熱鬧紛呈，慶祝會場以市政廳正門懸掛的巨幅中式手繪「梅花迎春」作爲主題，大紅鞭炮、福字春聯以及象徵風調雨順、五穀豐登的金橙金桔將會場裝扮得喜氣洋洋，不少華洋民眾特別穿上了傳統中式節慶服裝，年味倍增。

孩子們表演歌舞聯唱，華洋共慶農曆新年。（記者楊青／攝影）
孩子們表演歌舞聯唱，華洋共慶農曆新年。（記者楊青／攝影）

市長秦振國、副市長伍立倫、市議員Nancy Tragarz、Linda Freedman以及剛剛上任不久的市府經理Tom Weiner一一登台向民眾拜年，送上新年美好祝願。國會眾議員金映玉、加州參議員紐曼和洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲辦公室也派出代表，向核桃市送來新年賀詞。

核桃市19日舉辦農曆新年大型慶會。（記者楊青／攝影）
核桃市19日舉辦農曆新年大型慶會。（記者楊青／攝影）

今年也是核桃市疫情爆發後首次舉辦面對面的農曆新年大型慶會，市長秦振國感謝全體市府員工和核桃市居民的團結合作，平安度過兩年的疫期，他期望核桃市虎年虎虎生威，市運昌隆，百姓安康幸福。

民眾在許願樹上掛上自己的新年願望，期望新年萬事如意。（記者楊青／攝影）
民眾在許願樹上掛上自己的新年願望，期望新年萬事如意。（記者楊青／攝影）
民眾在許願樹上掛上自己的新年願望，期望新年萬事如意。（記者楊青／攝影）
民眾在許願樹上掛上自己的新年願望，期望新年萬事如意。（記者楊青／攝影）

包括核桃華人協會、核桃高中以及一些商家都在現場擺攤並提供吃喝玩樂，孩童遊樂場中有射箭、投球、夾彈珠糖果、手工摺紙和生肖畫像等，贊助商還在現場提供春捲、幸運餅乾等免費品嘗，現場還為民眾免費提供了大批防疫清潔用品。

藝術家們給孩子手繪生肖圖案，增加過年氣氛。（記者楊青／攝影）
藝術家們給孩子手繪生肖圖案，增加過年氣氛。（記者楊青／攝影）

作爲每次農曆新年慶會的表演主力軍，核桃華人協會當天表演了排舞，14名舞者登場，將他們數年勤學苦練的舞蹈功力展現給民眾，獲得台下熱烈掌聲。

核桃華人協會表演排舞。（記者楊青／攝影）
核桃華人協會表演排舞。（記者楊青／攝影）

當天嘉年華的另一個熱點是許願樹，男女老少紛紛將自己的新年願望掛上樹梢，期盼新的一年好上加好。

華人團體在核桃市農曆新年嘉年華上表演舞龍舞獅。（記者楊青／攝影）
華人團體在核桃市農曆新年嘉年華上表演舞龍舞獅。（記者楊青／攝影）

核桃 華人 加州

上一則

洛杉磯聯合學區 22日取消戶外口罩令

下一則

加州開車禁扔東西 但這兩樣例外…

延伸閱讀

核桃嘉年華官民同樂 載歌載舞奔向安康

核桃嘉年華官民同樂 載歌載舞奔向安康
上海博物館之夜 盡展江南文化 數百僑民共襄盛舉

上海博物館之夜 盡展江南文化 數百僑民共襄盛舉
秦振國向華人社區拜年 治安政見當賀禮

秦振國向華人社區拜年 治安政見當賀禮
賴清德視訊僑胞 談協助壯大台美關係

賴清德視訊僑胞 談協助壯大台美關係
年逾9旬華婦 年年參加世界日報嘉年華

年逾9旬華婦 年年參加世界日報嘉年華
加州華人企管線上講座 詳解勞工、稅法、新冠、商機

加州華人企管線上講座 詳解勞工、稅法、新冠、商機

熱門新聞

南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
在機場排隊等待起飛的包機飛機。（業者提供）

華裔新貴包機看球賽 花百萬元租包廂 超級「爽」

2022-02-13 02:20
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
行駛的車輛可以扔兩樣東西。（Pexels）

想不到 加州行駛的車輛扔這兩樣東西是合法的

2022-02-14 15:42
12日從全美各地湧向洛杉磯的包機航班。（業者提供）

新貴花數萬元包機 富豪花百萬元包廂 只為超級「爽」

2022-02-12 19:59

超人氣

更多 >
蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說