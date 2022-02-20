排舞、射箭…核桃市嘉年華 華洋民眾歡慶新春

市長秦振國、副市長伍立倫市、議員Nancy Tragarz、Linda Freedman以及市府經理Tom Weiner（左四起）向民眾拜年，送上新年美好祝福。國會眾議員金映玉、加州參議員紐曼和洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲也派代表向核桃市送來新年賀狀。（記者楊青／攝影）

核桃 市19日舉辦盛大嘉年華，華洋民眾共慶農曆新年。下午三小時慶會熱鬧紛呈，慶祝會場以市政廳正門懸掛的巨幅中式手繪「梅花迎春」作爲主題，大紅鞭炮、福字春聯以及象徵風調雨順、五穀豐登的金橙金桔將會場裝扮得喜氣洋洋，不少華洋民眾特別穿上了傳統中式節慶服裝，年味倍增。 孩子們表演歌舞聯唱，華洋共慶農曆新年。（記者楊青／攝影）

市長秦振國、副市長伍立倫、市議員Nancy Tragarz、Linda Freedman以及剛剛上任不久的市府經理Tom Weiner一一登台向民眾拜年，送上新年美好祝願。國會眾議員金映玉、加州 參議員紐曼和洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲辦公室也派出代表，向核桃市送來新年賀詞。 核桃市19日舉辦農曆新年大型慶會。（記者楊青／攝影）

今年也是核桃市疫情爆發後首次舉辦面對面的農曆新年大型慶會，市長秦振國感謝全體市府員工和核桃市居民的團結合作，平安度過兩年的疫期，他期望核桃市虎年虎虎生威，市運昌隆，百姓安康幸福。 民眾在許願樹上掛上自己的新年願望，期望新年萬事如意。（記者楊青／攝影） 民眾在許願樹上掛上自己的新年願望，期望新年萬事如意。（記者楊青／攝影）

包括核桃華人 協會、核桃高中以及一些商家都在現場擺攤並提供吃喝玩樂，孩童遊樂場中有射箭、投球、夾彈珠糖果、手工摺紙和生肖畫像等，贊助商還在現場提供春捲、幸運餅乾等免費品嘗，現場還為民眾免費提供了大批防疫清潔用品。 藝術家們給孩子手繪生肖圖案，增加過年氣氛。（記者楊青／攝影）

作爲每次農曆新年慶會的表演主力軍，核桃華人協會當天表演了排舞，14名舞者登場，將他們數年勤學苦練的舞蹈功力展現給民眾，獲得台下熱烈掌聲。 核桃華人協會表演排舞。（記者楊青／攝影）

當天嘉年華的另一個熱點是許願樹，男女老少紛紛將自己的新年願望掛上樹梢，期盼新的一年好上加好。