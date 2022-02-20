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波莫那市1集合公寓停電半月未修 居民叫苦

記者啟鉻／波莫那綜合報導
圖為波莫那市停電超過半個月的公寓，居民已經忍無可忍。（谷歌地區）
圖為波莫那市停電超過半個月的公寓，居民已經忍無可忍。（谷歌地區）

洛杉磯縣波莫那市（Pomona）一棟集合公寓因超過半月沒有電力供應，讓居民感到憤怒且忍無可忍，並希望物業管理公司給出答案。居民稱，公寓自上個月因強風暴雨天氣導致供電中斷，導致公寓超過半月無電可用。

事發公寓位於Falcon街3400號街區的Terremonte Apartment Homes，共有16個單位，近百名居民，自1月21日開始至2月8日，持續無電力供應。居民說，曾找過物業管理尋求解決辦法，比如使用發電機，或發放臨時酒店代金券，但始終沒有答案，令居民日常生活艱難。

原因是上月發生強風暴雨天氣，導致公寓附近供電設施意外起火。波莫那市府發言人Mark Gluba近日表示，為了恢復供電，市府需要徹底檢查電路，但需要南加電力公司能參與檢查過程。公寓管理方曾雇請維修公司修理，但並未達到市府要求。2月7日，一名檢查人員雖然也來檢查，但電力供應並未徹底恢復。

1月21日，聖塔安那暴風雨席捲當地，包括山麓城市如厄浦蘭市、克萊蒙市、波莫那市及拉汶市都帶來不小影響，對居民住宅、公園及城市街路都帶來損害，也使得部分城市進入緊急狀態。停電公寓居民表示，公寓管理公司並未明確告知居民，電力供應什麼時候完全恢復，也未採取辦法幫助居民解決生活困難。

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