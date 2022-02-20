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寇恩縣警局 大力向洛縣反疫苗警員招手

編譯組／綜合報導
寇恩縣招募視頻，敦促反對疫苗令的洛縣警員，不妨「北上求職」。（寇恩縣警局推特截圖）
寇恩縣招募視頻，敦促反對疫苗令的洛縣警員，不妨「北上求職」。（寇恩縣警局推特截圖）

寇恩縣（Kern County）官員日前在社交媒體上發布招聘警員影片，敦促反對強制疫苗令的洛杉磯縣警員「北上求職」，擺明了在疫苗令上與洛杉磯縣打對台。

洛杉磯時報報導，寇恩縣是洛縣北邊的鄰居，這支一分多鐘的影片指出，「拿回你的自由，今天就申請寇恩縣警局工作，你應該得到一分張開手臂歡迎你和你價值觀的工作。」

這支影片於9日發布於推特、臉書和Instagram，開頭是一篇關於洛杉磯縣縣政委員會動議的螢幕截圖。影片內容說「往北開，我們有地方給你，寇恩縣建立在我們強大的價值觀和傳統之上。」

就在影片發出的前一天，洛縣政委員會初步批准提案，跳過洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）對下屬的管理，直接給予縣府人事處長，處分未能遵守強制疫苗令的洛縣警局員工最高權力。

一再表示「不會解雇拒絕接種疫苗警員」的維拉紐瓦，批評洛縣政委員會的動議是「出於政治動機」，將其描述為解雇1萬8000名未接種疫苗的縣政府員工（包括警局4000多名僱員）。

寇恩縣警局局長楊布拉德（Donny Youngblood）也出現在招募影片中。他表示「我只覺得這是一個機會，本警局有超過125個職位空缺。」去年該縣凶殺案達到史上最高。

根據洛杉磯時報，寇恩縣約53%居民完全接種疫苗，洛縣和加州此一比例分別為71%和70%。

楊布拉德指出，洛縣未接種疫苗警務人員，連續兩年回應每個報案電話，現在他們受到解雇威脅，「這確實令人震驚。」

該縣首席通訊官Ally Soper說，「我們看到，洛縣可能有4000多名警察失業，我們距離洛杉磯只有兩小時車程，我們很樂意讓優秀的人來此工作。」

寇恩縣招募視頻，「拿回你的自由，今天就申請在寇恩縣警局工作」。（寇恩縣警局推特截...
寇恩縣招募視頻，「拿回你的自由，今天就申請在寇恩縣警局工作」。（寇恩縣警局推特截圖）

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