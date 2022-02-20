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洛縣裁未接種警 傳有政治算計 縣委會決議或裁4000警員

編譯組／綜合報導
維拉紐瓦在每周臉書直播中，痛批洛杉磯縣政委員會濫權。（維拉紐瓦／臉書）
維拉紐瓦在每周臉書直播中，痛批洛杉磯縣政委員會濫權。（維拉紐瓦／臉書）

洛杉磯縣政壇再度陷入政治亂局。洛縣委員會日前初步決議，讓人事處長Lisa Garrett代行洛縣各部門主管的人事權，如無正當理由還不接種新冠疫苗的公務員，最重可以撤職。受到影響的洛縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）18日開飆，強調在凶殺案年增94%、重竊罪年增64%的情況下，還要裁撤可能多達4000名的洛縣警局人力，簡直是「瘋狂式的自殺行為」。

政治亂局的起因是，洛縣警長、估值官、縣政委員、高等法院法官都將在2022年6月初選，牽涉其中的政治人物當然不願退讓。洛縣委員會為了貫徹公務人員疫苗令，因此決議讓人事處長成為人事權最高主管，不過因為一人缺席，所以要待3月15日進行最終表決。不過受到影響的維拉紐瓦已經按耐不住，強調洛縣被五個沒有強制接種的縣包圍，「他們賤招出盡想挖洛縣警察，甚至簽約還給獎金」 。

 維拉紐瓦說，他現在是唯一還能挺住的人了，因為洛縣委員會背後還有洛縣檢察長賈斯康撐腰，因此「卑劣」政治算計百出，連剝奪他的人事權這種事都幹得出來，「根本與現實生活脫節」。維拉紐瓦說，疫情爆發時，縣政委員躲在後方，沒有接種的警察站在前線，直接處理攸關人命的案件，但現在疫情趨緩了，縣政委員卻出來了，還要開除勞苦功高的警察，「她們有沒有一丁點道德感啊？」

不過，洛縣委員會的回應是，決議並非特別針對縣警局，而是所有機關一體適用，而且都會給當事人足夠的緩衝時間，以便他們改變心意後可以完成接種，到最後既無豁免又不肯接種的人，才會由人事處長開鍘。

 

洛縣 警察 疫情

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