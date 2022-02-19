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南加促統論壇：期待美中關係正常化

記者啟鉻／洛杉磯報導
論壇參與者合影。（記者啟鉻／攝影）
論壇參與者合影。（記者啟鉻／攝影）

美國南加州促統論壇、大洛杉磯地區中國統一促進會18日聯合舉辦紀念尼森克總統訪華座談會，主題是：紀念尼克森總統訪華及簽署「上海公報」50周年。論壇參與者認為，由此確立了中美關係的原則，尤其是一個中國原則，成為中美關係正常化及兩國建交的政治基礎。

美國大洛杉磯地區統一促進會會長歐陽韜、Cal Poly Pomona商學院終身教授林連連、中美論壇社社長張文基、時事評論員劉青、影評家廖茂俊、南加州釣魚台行動委員會召集人高志雲、北美洲台灣鄉親聯誼會創會會長梁義大、美國華人協會理事長徐和生等參加論壇。周德昭擔任活動總召集人。

歐陽韜表示，在現代國際關係史上，沒有什麼能比尼克森總統訪華、簽署中美聯合公報，更能影響全球大國的平衡。

林連連說，中美之間是競爭有合作。合則兩利，鬥則俱傷。誰也不能獨善其身。周德昭也表示，美中關係健康發展，讓兩個大國都有利益，這也是大家最希望看到的結果。

劉青認為，紀念尼克森總統訪華50周年仍有現實意義。美國對中國敵視是因為長期偏見導致。張文基認為，美國當今對華敵對政策是不可能成功。

參與論壇的老保釣高志雲希望能發揮民間力量，促進中美關係恢復正常。其他參與論壇成員還有：巫錦輝、史學穎、魏林峰、崔國建、林旭等分別發言，表達對中美關係恢復正常化期待。

老保釣高志雲至今仍保留著1972年接待中國乒乓球隊訪美照片。（記者啟鉻／攝影）
老保釣高志雲至今仍保留著1972年接待中國乒乓球隊訪美照片。（記者啟鉻／攝影）

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