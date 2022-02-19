我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

量販店也不敵通貨膨脹 售價年增9.7%

編譯組／綜合報導
萬物皆漲，連量販店也擋不住。（ABC）
萬物皆漲，連量販店也擋不住。（ABC）

美國通膨與缺工導致的物價上漲，連Costco與Sam's Club等量販店都擋不住，因為聯邦勞工統計局最新數據顯示，躉售物價已經年增9.7%。消費者不解地問，培根要五元，麥片也大漲，到底物價為何不斷上漲，並且將持續到什麼時候？

許多到量販店購物的民眾接受KHOU的訪問時都說，大家都以為到量販店買躉售品會比較便宜，但是事實上並沒有。ABC電視台報導，萊斯大學的公共財政學者Jorge Barro指出，不只躉售物價在漲，業者還得面對缺工潮，因此通貨膨脹指數才會漲到40年來的新高。

經濟學家指出，通貨膨脹與政府支出大增、勞工大幅短缺緊密相關，聯邦政府在疫情期間，批准了天文數字的開銷，並且發下大筆紓困金支票給民眾。這使得一般人有錢去買各種物資，但與此同時，生產供應商必須處理勞工缺乏的危機，商家找不到足夠的人手，而且破紀錄的美國人辭去工作，使問題雪上加霜。於是在需求增加和物資供應減少的情況下，物價就被拉高。

Jorge Barro說，聯邦準備銀行（FED）3月15日準備召開理事會，屆時可能升息，而且可能還有後續行動，因此包括物價、房貸都可能受到影響。他說，多數經濟分析師都認為，要一年或兩年之後物價才會降低，但是沒人敢打包票，物價能夠降回新冠疫情前的水準，因此接下來準備大額消費或買房的人，口袋可得夠深。

勞工 疫情 通貨膨脹

上一則

普濟手機計劃$0月費 供加州低收入居民申請

下一則

華人區CVS藥房 N95口罩隨到隨取

延伸閱讀

世界整點快訊╱華人無心說了「那個」竟被非裔追半條街

世界整點快訊╱華人無心說了「那個」竟被非裔追半條街
紓困金等發放6兆元 遭詐騙款項難追

紓困金等發放6兆元 遭詐騙款項難追
今年擴大家庭稅收抵免 不需繳稅者宜申報享福利

今年擴大家庭稅收抵免 不需繳稅者宜申報享福利
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
2021年度十大抵稅項目 不可不知

2021年度十大抵稅項目 不可不知
未領第3輪紓困金 可退稅1400元

未領第3輪紓困金 可退稅1400元

熱門新聞

南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
在機場排隊等待起飛的包機飛機。（業者提供）

華裔新貴包機看球賽 花百萬元租包廂 超級「爽」

2022-02-13 02:20
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年擴大家庭稅收抵免 不需繳稅者宜申報享福利

2022-02-12 02:20
行駛的車輛可以扔兩樣東西。（Pexels）

想不到 加州行駛的車輛扔這兩樣東西是合法的

2022-02-14 15:42

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議