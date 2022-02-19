學者分析3原因 通膨可望年中緩解

經濟政策學院（Economic Policy Institute）研究主任畢文斯（Josh Bivens）。（會議截圖）

通貨膨脹 影響眾多美國人的生活，肉眼可見、切身體會到的通膨速度，讓民眾不禁對未來物價發展趨勢更加擔憂。不過根據經濟政策學院（Economic Policy Institute）研究主任畢文斯（Josh Bivens），通貨膨脹可能在今年中期緩解。

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）18日舉辦線上會議，邀請畢文斯，通膨報導記者、作家Alissa Quart以及Consumer Reports編輯Penny Wang，討論了通貨膨脹對中產家庭產生的巨大影響。

畢文斯認為到了2022年中旬，通膨壓力將減弱。原因有三，第一，疫情 對美國經濟的影響將減弱。例如，今年1月，確診病例數是之前疫情高峰的五倍，美國在當月仍創造了47萬的工作崗位，說明新冠病毒對美國經濟的影響越來越弱。

其次，在供需方面，美國2022年耐耗品的需求將減緩。原因很簡單，在經歷了2021年該類商品需求旺盛期，2022年將不會有特別大的需求。例如，一戶人家購買了沙發、汽車等，不會在第二年再買新的。第三，目前沒有顯示「薪水-物價旋渦」現象出現。該現象的意思是物價上漲，員工要求老闆漲工資，而老闆又進一步抬升物價的現象。

介於以上原因，畢文斯不認為連準會需要進行激進的升息政策，快速讓通膨回到之前的2%。說到本次通膨的原因，畢文斯說，很多人認為是美國政府大規模的救濟金政策導致的，但他他說，通膨是全球現象，沒有大規模救濟金政策的歐洲等國家也有通貨膨脹。

畢文斯指出，通貨膨脹最大元凶就是疫情。疫情對經濟打擊巨大，扭曲供需關係。在需求上，民眾消費習慣轉為花更多的錢在商品上，而非服務。例如，很多人退掉健身 房會員卡，轉而購買健身器材，民眾從市中心搬離至郊區，汽車需求量增多等。在商品需求增長的時期，全球供應鏈因疫情遭打擊，不僅是洛杉磯港口，亞洲各國港口因疫情關閉幾個月。

雖然畢文斯預測通膨將在半年後好轉，但他認為拜登政府「重建美好未來法案」會對通膨火上澆油。他認為，該法案使美國市場在未來十年有大量資金湧入，加劇已經過熱的市場。雖然該法案會刺激消費，但也會使民眾稅收負擔加重，未來兒童照護、醫療保險費都會增加。

通膨報導記者、作家Alissa Quart從她親身採訪經歷得知，通貨膨脹不僅在經濟上給中產家庭帶來衝擊，也在精神上增大了他們的壓力。而Consumer Reports編輯Penny Wang則介紹了民眾如何在通膨下節省開支，如何、何時購買生活用品等省錢小技巧。