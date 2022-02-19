我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

學者分析3原因 通膨可望年中緩解

記者王若然／洛杉磯報導
經濟政策學院（Economic Policy Institute）研究主任畢文斯（Josh Bivens）。（會議截圖）
經濟政策學院（Economic Policy Institute）研究主任畢文斯（Josh Bivens）。（會議截圖）

通貨膨脹影響眾多美國人的生活，肉眼可見、切身體會到的通膨速度，讓民眾不禁對未來物價發展趨勢更加擔憂。不過根據經濟政策學院（Economic Policy Institute）研究主任畢文斯（Josh Bivens），通貨膨脹可能在今年中期緩解。

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）18日舉辦線上會議，邀請畢文斯，通膨報導記者、作家Alissa Quart以及Consumer Reports編輯Penny Wang，討論了通貨膨脹對中產家庭產生的巨大影響。

畢文斯認為到了2022年中旬，通膨壓力將減弱。原因有三，第一，疫情對美國經濟的影響將減弱。例如，今年1月，確診病例數是之前疫情高峰的五倍，美國在當月仍創造了47萬的工作崗位，說明新冠病毒對美國經濟的影響越來越弱。

其次，在供需方面，美國2022年耐耗品的需求將減緩。原因很簡單，在經歷了2021年該類商品需求旺盛期，2022年將不會有特別大的需求。例如，一戶人家購買了沙發、汽車等，不會在第二年再買新的。第三，目前沒有顯示「薪水-物價旋渦」現象出現。該現象的意思是物價上漲，員工要求老闆漲工資，而老闆又進一步抬升物價的現象。

介於以上原因，畢文斯不認為連準會需要進行激進的升息政策，快速讓通膨回到之前的2%。說到本次通膨的原因，畢文斯說，很多人認為是美國政府大規模的救濟金政策導致的，但他他說，通膨是全球現象，沒有大規模救濟金政策的歐洲等國家也有通貨膨脹。

畢文斯指出，通貨膨脹最大元凶就是疫情。疫情對經濟打擊巨大，扭曲供需關係。在需求上，民眾消費習慣轉為花更多的錢在商品上，而非服務。例如，很多人退掉健身房會員卡，轉而購買健身器材，民眾從市中心搬離至郊區，汽車需求量增多等。在商品需求增長的時期，全球供應鏈因疫情遭打擊，不僅是洛杉磯港口，亞洲各國港口因疫情關閉幾個月。

雖然畢文斯預測通膨將在半年後好轉，但他認為拜登政府「重建美好未來法案」會對通膨火上澆油。他認為，該法案使美國市場在未來十年有大量資金湧入，加劇已經過熱的市場。雖然該法案會刺激消費，但也會使民眾稅收負擔加重，未來兒童照護、醫療保險費都會增加。

通膨報導記者、作家Alissa Quart從她親身採訪經歷得知，通貨膨脹不僅在經濟上給中產家庭帶來衝擊，也在精神上增大了他們的壓力。而Consumer Reports編輯Penny Wang則介紹了民眾如何在通膨下節省開支，如何、何時購買生活用品等省錢小技巧。

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）18日舉辦線上...
少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）18日舉辦線上會議，討論通貨膨脹的影響。（會議截圖）

疫情 通貨膨脹 健身

上一則

賈斯康新政轉彎 成年犯移審少年法庭須再核

下一則

南加人口販賣嚴峻 12歲女被逼賣淫

延伸閱讀

全球抗通膨 正醞釀一場「反向匯率戰」

全球抗通膨 正醞釀一場「反向匯率戰」
美國搞烏龍？為何可以監控俄軍 卻猜不透普亭下一步

美國搞烏龍？為何可以監控俄軍 卻猜不透普亭下一步
通膨吃掉加薪 台灣實質薪資5年來首倒退

通膨吃掉加薪 台灣實質薪資5年來首倒退
美國第一銀行聖馬特奧分行開幕

美國第一銀行聖馬特奧分行開幕
G20穩經濟 聚焦3大議題

G20穩經濟 聚焦3大議題
面臨長期通膨危機 專家籲勿緊抱現金

面臨長期通膨危機 專家籲勿緊抱現金

熱門新聞

南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
在機場排隊等待起飛的包機飛機。（業者提供）

華裔新貴包機看球賽 花百萬元租包廂 超級「爽」

2022-02-13 02:20
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年擴大家庭稅收抵免 不需繳稅者宜申報享福利

2022-02-12 02:20
行駛的車輛可以扔兩樣東西。（Pexels）

想不到 加州行駛的車輛扔這兩樣東西是合法的

2022-02-14 15:42

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議