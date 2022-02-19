賈斯康新政轉彎 成年犯移審少年法庭須再核

洛縣檢察長賈斯康最新主張，逐案審查是否將成年犯移交少年法庭。（美聯社）

2022年1月底，一名已經成年26歲的變性性侵 犯，因為犯案時差幾天才滿18歲，因此在洛杉磯縣檢察長賈斯康的新政下，改以少年犯論處，最後引發軒然大波。但2月15日最新下達的指令卻修改成，一切成年犯移送少年法庭的申請，都需經過洛縣 首席副檢察長華裔烏小萱（Sharon Woo）的審視後，檢察官 才能採取對應行動。

引發爭議的案件是，現年已經26歲的變性女子塔布斯（Hannah Tubbs），在2014年17歲時在洛縣棕櫚谷性侵女童。但因為賈斯康先前的包裹式處理準則，使得塔布斯因為種種條件得以被移至少年戒護機構。當時，不但洛縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）批評賈斯康縱放；洛縣委員巴格（Kathryn Barger）也批評，讓塔布斯在少年戒護機構服刑，只能讓她必須單人監禁，不利身心。賈斯康等於兩面不是人。

但是根據新的公告，洛縣檢察官以後再碰到成年犯移送少年法庭的案件時，都必須先請示過烏小萱，才能決定是否放行或提出異議。另外，如果犯人在少年法庭開審時已經成年，也必須告知烏小萱。

賈斯康接受洛杉磯時報訪問時指出，這項指令的原因，主要是2016年的57號公投提案，可能在加州最高法院終審裁決出爐後，導致檢方案件暴增。57號提案的意旨在於增加非暴力重罪犯的減刑機會，因此除了少數例外，多數申請轉移承審法院的案件都成功過關，並獲得未成年人的較輕量刑。

賈斯康當天雖然強調，他對少年犯處遇的「演化」採開放態度，但不願明說到底會讓步多少，包括是否願意以讓少年犯比照成人量刑，以及雖未成年但卻犯下極度凶殘的罪行。他也坦承，改弦易張的最大考量就是工作負荷，他還是相信少年犯的處遇不應該與成人等同，「但我也知道現實就是現實」。

各方對賈斯康決定的反應不一。原本就反對賈斯康的人，如檢察官John McKinney就敲鑼打鼓地說，賈斯康終於向民意低頭了。但參與57號提案訴訟的律師Marketa Sims卻說，公告並非退讓，而是在提醒更加注意成年人在少年法庭受審的議題。

塔布斯案的主辦檢察官Shea Sanna則說，這可能只是公關花槍，一切都是要讓案子看來似乎是逐案審查，但是事實上不會發生任何改變。