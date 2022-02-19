人文磚2022春季文學講座 2/19談西遊記

人文磚暨美華人 文學會2022春季「文學與傳承」系列講座，2月19日晚上6時至8時由文學評論家高全之談「《西遊記》的現代意義」；3月5日由林海音公子夏祖焯教授談「判逆、迷人、悲劇性的存在主義小説」。歡迎民眾踴躍報名參加聽講。

《西遊記》名列中國四大經典小說 ，於2018年出版過《重探西遊記》的高全之將簡介《西遊記》的基本資訊，並回答下列問題：這個故事如何在文化脈絡裡承先啓後？我們何以知道這部小說具有超時越域的藝術價值？閲讀這部小說如何幫助讀者了解個人自己？為什麼我們需要重視百回本而不是縮簡本？現存後績產品是否偏離了小說原著？為什麼讀《西遊記》小說？報名連結：https://conta.cc/3g7G1gr。

3月5日晚上6時至8時，夏祖焯教授談「判逆、迷人、悲劇性的存在主義小説」：存在主義文學是唯一源自哲學思想的文學思潮，在20世紀中葉出現，以小說為主。沙特、卡缪、卡夫卡、西蒙波娃、大江健三郎、安部公房，甚至杜思妥也夫斯基、思想家尼采均與存在主義相聯。存在主義的小說為何如此迷人？它們表達了什麼？又排斥了什麼？夏教授將作一入門之介紹。 報名連結：https://conta.cc/3g7G1gr。

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