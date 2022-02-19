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戶外起火 延燒洛市華資玩具公司

記者楊青／綜合報導
洛杉磯城中區大型華資玩具進出口公司ABC Toys 18日遭祝融。（NBC）
洛杉磯城中區大型華資玩具進出口公司ABC Toys 18日遭祝融。（NBC）

洛杉磯市城中區18日再度發生火災，一棟存放大量玩具的商業建築遭大火焚毀，所幸無人受傷。這也是當地一個月内兩度發生商業建築物火災，目前洛市消防局縱火和反恐科正在進一步調查起火災原因。

據瞭解，18日遭受火災的建築為洛杉磯知名華資大型玩具進出口公司ABC Toys所在地，該公司也是全美最大的中國玩具進口公司之一。

18日清晨6時41分，洛市消防局接到911緊急求援電話，大批消防員迅速趕往洛杉磯城中區630 S. San Pedro St. 的一棟商用建築。洛市消防局發言人Margaret Stewart表示，大火燃燒43分鐘後被撲滅。

發生火災的是一幢兩層建築，首先達到現場的消防員表示，第一時間看到寫有ABC Toys字樣的建築冒出濃煙，判斷火勢很大，立即要求總部增援人手。

100多名消防員被派往撲滅大火。洛市消防局發言人表示，18日的火災目前歸類為「重大緊急火災」。當大批消防員趕到時，火勢已迅速蔓延到建築物的二層。為防止爆炸，消防人員趕緊在建築物天頂開了一個大洞，防止了大火造成整個建築的結構性毀壞。

消防部門初步調查，本起火災疑似從建築物外開始著火，隨後蔓延到建築内，由於室内存放著大批玩具，大火迅速蔓延。

今年1月24日洛杉磯城中區一棟27層樓高層建築底層正在裝修的餐廳也發生大火，一名工作人員被嚴重燒傷，身體燒傷面積達60%。那次大火地點在洛杉磯市中心的255 S. Grand Ave.，離18日發生火災的建築只有1.2里，開車八分鐘。

洛杉磯 911 縱火

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