南加中文學校聯合會 研討會分享教學經驗

洛僑中心主任陳敏永參加線上春季教學研討會。(洛僑中心提供)

南加州 中文學校聯合會日前舉辦線上春季教學研討會，以「跨越與躍昇-實務與文化教學經驗的分享」為主題，共有「創造以學生為中心的學習環境」專題演講、中文教學的武功祕笈、低年級繪本教學、差異化教學的分享、從Home School的外語教學經驗來談中文教學策略等八堂課程，多元豐富。

洛杉磯文教中心主任陳敏永及副主任廖儷雲出席始業式活動，陳敏永肯定聯合會課程安排精采多元，並在線上說明「台灣華語文學習中心」政策，鼓勵各校投入建置。經歷疫情 考驗，許多華語教育工作者已逐步熟悉遠距教學的工作模式，從實體到雲端，又再回歸實體的教學，其中產生不少質變，透過經驗分享與交流，教育工作者能藉機反思調整，同時透過網路無遠弗屆的優勢，參考來自全美各地的課程設計與教學模式，與會人員滿載而歸。

活動由南加 州中文學校聯合會會長吳俊毅、召集人陳麗美、袁璐、吳德偉、黃玲玲、楊蔚藍、徐玉萍，前會長洪信哲，及全美中文學校聯合總會總會長李梅如等工作團隊齊心策畫，協助僑校教師們在疫情的挑戰下，提升教學知能，每場次活動均有近150位海外僑校工作者上線參與。