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維持室內口罩令 洛縣委意見分歧

記者啟鉻╱洛杉磯綜合報導
針對洛縣室內戴口罩限制令何時解除，縣政委員間存在很大分歧。（縣府網站）
針對洛縣室內戴口罩限制令何時解除，縣政委員間存在很大分歧。（縣府網站）

加州州府宣布將在16日對於完全接種疫苗者，取消室內必須戴口罩規定。雖然洛杉磯縣仍維持室內口罩限制令，但在縣政委員間存在很大分歧。洛縣15日新增感染死亡55例，新增感染者2133例。

縣政委員巴格（Kathryn Barger）先前要求縣府與州府一致取消室內口罩限制令，認為地方規定過於嚴格，會在居民中造成混淆與困擾。另一縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）15日也指出，周日在SoFi體育場超級盃賽眾多現場球迷違反室內戴口罩令。

韓珍妮在縣政委員會會議上指出，公司、學校及教會因疫情違規遭罰款或關店歇業並不鮮見，但對於超級盃、艾美獎典禮這樣的大型活動，疫情規定卻顯得不重要了。她相信衛生規定只有在人們相信時才有效果。若在解除室內口罩限制令上拖延太久，縣府會失去更多信任。

另外三名縣政委員，包括Holly Mitchell、蘇麗絲（Hilda Solis）以及Sheila Kuehl，目前支持繼續實施室內戴口罩令，一旦達到縣公衛局局長費若提出的嚴格標準後，再行解除。

雖然加州州長紐森（Gavin Newsom）上周宣布16日在絕大多數地區對於完全接種疫苗解除室內口罩限制令，但也強調「未接種疫苗民眾需要在室內戴口罩」，比如在零售超市、餐廳、劇院及政府部門。每個商家可以各自執行這項決定。

加州一些特定場所仍維持室內戴口罩規定，比如學校、公共交通中心、機場、緊急庇護所、健康護理設施、懲教中心、遊民收容點及長照護理和年長者護理設施等。

縣政委員巴格15日強調，針對縣域口罩限制令也到了結束的時候，應該行動快一些，與州府保持一致。

縣公衛局費若也表示，洛縣在一些室內場合或更早取消口罩限制令，前提是保護措施到位，比如要求必須借助疫苗和檢測。她說，公衛局可能在下周出台一些規則和建議。

截至15日，洛縣疫情新增死亡55例，新增感染者2133例。自新冠肺炎疫情在南加爆發以來，洛縣總計感染死亡2萬9980例，總計感染者276萬6161例。

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