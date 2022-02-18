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洛市長選戰民調排名 華裔梁家訓第二

【洛杉磯訊】
37選區民主黨前聯邦眾議員Karen Bass在洛杉磯市長選戰的民意調查中較大幅度領先。（Karen Bass for Mayor網站下載）
37選區民主黨前聯邦眾議員Karen Bass在洛杉磯市長選戰的民意調查中較大幅度領先。（Karen Bass for Mayor網站下載）

柏克萊加大（UC Berkeley）的一項民意調查顯示，37選區民主黨前聯邦眾議員Karen Bass在洛杉磯市長選戰的民意調查中較大幅度領先，在八名競選者中，她獲得的支持率，與具有華裔血統、位居第二的洛杉磯市議員梁家訓（Kevin de Leon，前譯為德利昂）和其他候選人拉開相當距離。

這項民意調查由《洛杉磯時報》贊助，柏克萊加大操刀。調查期間從2月3日至10日，對象為洛杉磯的2136名登記選民。調查以英語和西語進行，其中1446名受訪者表示他們可能會在6月7日的初選中投票。

民主黨老牌聯邦眾議員Karen Bass在此次民意調查中獲得25%受訪者首選支持，另外32%的受訪者表示可能會選她；洛杉磯市議員梁家訓的支持率位居第二，8%的登記選民將他列爲第一位支持者，另外8%的受訪者表示可能會支持他。

房地產開發商Rick Caruso獲得7%的受訪者首選支持，另外8%的受訪者表示可能會支持他；洛杉磯市議員Joe Buscaino獲得受訪者首位支持率為4%，另外4%的受訪者表示可能支持他；洛杉磯市府律師Mike Feuer獲得受訪者首位支持率為4%，另外4%的受訪者表示可能支持他；房地產經紀人Mel Wilson和商人Ramit Varma各獲得受訪者首位支持率為1%和1%的可能支持率。

Bass也受到受訪者最高的好評率，32%的受訪者表示對她的政見有好感；21%的受訪者對Feuer的政治理念有好感；20%的受訪者表示梁家訓（Kevin de Leon）的政治理念與他們的想法契合。

具有華裔血統的洛杉磯市議員梁家訓（Kevin de Leon），在民調位居第二。...
具有華裔血統的洛杉磯市議員梁家訓（Kevin de Leon），在民調位居第二。（Kevin de Leon市議員官網下載）

洛杉磯 柏克萊加大 眾議員

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