洛城新語／警局增人加薪 治安會變好嗎？

加州 治安狀況不佳，除了司法環境對執法不友好外；從警員口中最常聽到的原因，就是經費不足。特別是在佛洛依德案後，全美掀起削減警力預算 風潮，在政治環境偏左的加州，警局預算更顯捉襟見肘。不過恢復警局預算，特別是為警察 加薪，就能立竿見影的扭轉當前不利局面嗎？

洛杉磯縣警察局長維拉紐瓦1月27日在國會眾議員Mike Garcia舉行的治安研討會中，談及不斷上升的犯罪率與遊民問題，維拉紐瓦認為，針對警局預算削減難辭其咎。他說，特別是在佛洛依德事件後，全美削減警察預算的城市，大多面臨暴力犯罪率上升的問題。

另方面，警察工作也不是鐵飯碗，2021年，擁有數百位警員的洛杉磯聯合學區警局(LASPD)，在反警浪潮下，學區教委會一口氣裁掉了近四分之一警員編制，不少警員一夕間失業。

從統計數字上看，警察薪水越高的地區，治安環境越好。例如新澤西州的阿爾派(Alpine)，是全美最昂貴的行政區之一；市政府支付警察的預算，也是毫不手軟。當地警察的年薪，平均為17萬5000元；他們確實也值得高額薪水，因為當地2010年至2019年間，僅發生過五起犯罪事件，而且都不是謀殺，而是財產犯罪相關案件。

若把目光局限在南加州，屢屢被評為全美最安全城市的爾灣，據求職網站indeed的資料，其警員的平均年薪為7萬5300元，比全美平均高42%。

從薪水上看，治安環境與警員的工資呈正比。低薪、犯罪率高的地區，警察的流動率也會變高；畢竟警察也是人，也希望尋求更高的薪水，更好的城市。倘若總是菜鳥警員在執勤，當地治安想變好，非常困難。反之在經費充裕的城市，警察長期任職、熟悉當地環境，做起事來也會事半功倍。

不過在部分犯罪專家眼裡，部分城市的良善居住環境，並非全是高薪警員或警員數量充足的功勞。賓州大學(University of Pennsylvania)犯罪學教授Aaron Chalfin的研究表明，歷史數據顯示，在增加警力後，只有約54%地區的謀殺案出現下降趨勢。

亞特蘭大、芝加哥及威斯康辛州的沃基夏，有著更高的人均警察數量，近年來謀殺案數量正在上升；而Raleigh、El Paso等人均警察數量較少的區域，謀殺案數量卻在下降。

Aaron Chalfin的研究還表明，平均來說，每增加一名警察，可以減少一年0.06至0.1起謀殺案；換句話說，要增加10至17名警員，才能每年多拯救一個生命；這樣的投入與產出，顯然不成比例。

蒙特克萊爾州立大學司法正義學系的教授Jason Williams則認為，為警察支付高薪的地區，之所以有相對較低的犯罪率，是因為當地居民生活通常較為富裕，他們不容易有犯罪的理由。恢復警局的預算或為警員提供高薪，未必能起到立竿見影的改善治安效果。