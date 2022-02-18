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捉了放、放了又捉…洛縣怪叔叔 16小時被捕三次

編譯組／綜合報導 
47歲嫌犯James Langdon的檔案照。（格蘭岱市警局提供）
47歲嫌犯James Langdon的檔案照。（格蘭岱市警局提供）

因為洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascon)和加州對犯罪嫌疑人一系列寬大的法令，使一名洛杉磯市男子在同一天16個小時內，第三次因犯罪被警方逮捕後，才被收押在監獄。

47歲的「怪叔叔」James Langdon，13日最後一次因為毀損財物被捕後，終於被關起來，如果繳不起15萬元的保釋金，就得繼續蹲在警局。16小時內，不同警局出動多次警力和警犬逮捕、訊問這名嫌犯，製作筆錄，然後捉了又放、放了又捉，浪費治安資源，且使更多商家和居民財產蒙受損失。 

13日凌晨3時，他被格蘭岱市（Glendale）警察發現，在Colorado與Louise路口，無視穿越禁止通行標誌，警察上前阻止時，他卻開始逃跑，最後與警員一陣掙扎後，被以妨礙公務現行犯逮捕。

他在被收押前，要求醫療協助，於是被送往醫院治療，稍晚他在醫院獲釋，但警方發給他通知，要他日後到法院出庭。

到了止午9時30分，James Langdon又出現在E. Chevy Chase Drive 1400街區一處店家，並因為試圖撬開禁止進入的門，與員工發生糾紛，警察到場後再度將他以無故入侵逮捕，但因為洛杉磯縣檢察長賈斯康下達的「零元保釋金」專案，他不到三小時內又被釋放，不過仍需另日向法庭報到。 

最後到了晚間7時，「怪叔叔」又到了Balboa Avenue 600街區的一棟公寓亂開門，居民發現他亂翻東西並大聲咆哮。警察到場後，他又再度逃逸，並將自己鎖在無人房屋內，幾經折騰終於將他帶出公寓。布班克警局還出動K-9警犬到場，支援格蘭岱警局。 

這次因為James Langdon造成約6000元財務損失，因此終於遭到扣押，罪名是竊盜與嚴重毀損。截至17日上午，他還未交保。

警察 洛杉磯 加州

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