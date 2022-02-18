請願罷免賈斯康 華人積極連署

住在亞凱迪亞市的林女士請華人加入連署罷免賈斯康的行動。(記者謝雨珊／攝影)

67歲的賈斯康（George Gascon）2020年以司法改革為主軸，當選洛杉磯 縣檢察長，但他的改革引起大眾反彈，洛杉磯選務局已經同意對他的第二次罷免 可展開連署徵求，在7月6日前獲得10%縣民、即56萬人支持，就能再對賈斯康發動罷免投票。近期有華裔民眾為了更好的治安，開始團結一致，發動罷免賈斯康的連署活動。

賈斯康上任後已經兌現的措施包括，青少年不再以成人論罪，重大死傷不得加重論刑，停止非暴力重罪的現金保釋，非法藥物濫用與精神問題的輕罪，也不再以刑事論罪。

住在亞凱迪亞 市的林女士表示，賈斯康是47號提案倡議者和作者，該提案將偷竊財產價值低於950元視為輕罪，縱容犯罪，治安惡化。他上任以來推動多項有利於罪犯的改革，令她最無法接受的是，「以前去住家附近公園從來不怕，現在隨便一走就有大麻味或是尿騷味，就連人在家中坐，也會被搶劫或砍殺」，她擔憂無法給子女有個好環境及好未來。

華人近日並積極連署請願罷免賈斯康。林女士表示，民眾若支持罷免賈斯康，可以於每周二至周五上午11時至下午1時，每周六下午12時半至下午2時，在位於亞凱迪亞市的辦公室( 43 E. Huntington Drive, Suite C, Arcadia) ；每周四下午3時半至5時半，在亞市Baldwin大道和Naomi街交界，ALDI超市的門口；每周六下午2時至4時在羅斯密正方廣場(8150 Garvey Ave, #101, Rosemead) 找義工簽名。

越來越多人支持罷免賈斯康，包括曾在選舉時支持賈斯康的前洛杉磯市警局長貝克（Charlie Beck），觀察到賈斯康的作法對公共安全造成負面影響，決定不再替他的長期盟友背書。洛縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）、執法人員、部分檢察官與被害者家屬等，也都認為賈斯康對罪犯太過寬大，變相鼓勵暴力犯罪。